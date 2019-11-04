新貴蟬花 廉價版冬蟲夏草 甘寒治腎病 過量服用停呼吸

然而，任何藥物，不要聽到對身體好就大量服食。有人用30餘條蟬花煲湯，服用後一度呼吸驟停。

低脂高蛋白 具滋補作用

蟬花與有「軟黃金」之稱的冬蟲夏草，都是蟲菌複合體。蟬花最早於南北朝劉宋時代的《雷公炮炙論》有記載其使用方法，北宋唐慎微《證類本草》敘述其功效：「主小兒天吊，驚癇螈，夜啼心悸。」香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所中醫專業應用教授（禮任）蔡潯遠表示，蟬花的歷史記載，較冬蟲夏草早了800年。從中醫理論來看，蟬花味甘性寒，幫助脾胃運化、益氣養陰，另具有疏風散熱、定驚鎮靜、明目退翳等功效。古書記載，蟬花主治嬰兒晚上哭鬧、祛風止痙、麻疹、眼睛發紅疼痛、多淚水等症。

蔡潯遠補充，蟬花是一種高蛋白、低脂肪、具滋補強壯作用的食物。在營養價值方面，滁州學院生物與食品工程學院及安徽農業大學安徽省微生物防治重點實驗室，曾分析蟬花的主要營養和活性成分，發現其蛋白質含量達16.17%，脂肪酸含量1.43%，其中不飽和脂肪佔82.52%，而維他命E和維他命C含量分別為每公斤1833毫克和239毫克，同時含有多種維他命B雜和葉酸，鉀、鎂、磷等礦物質含量豐富。他又引述陝西中醫藥大學的文獻指，蟬花含有18種氨基酸，當中包括人體必需的8種氨基酸。

成分功效接近冬蟲夏草

「蟬花與冬蟲夏草的化學成分相近，功效相似。」蔡引述2006年刊於《江蘇中醫藥》的研究，檢測蟬花和冬蟲夏草的活性成分，以每克計算，蟬花中的蟲草酸和腺苷分別為78.57毫克及1.9毫克，冬蟲夏草則分別含蟲草酸77.27毫克及腺苷0.48毫克。蟬花無論是蟲草酸和腺苷含量均高於冬蟲夏草，腺苷更是冬蟲夏草的4倍。現代藥理和實驗研究顯示，腺苷具有防止心律失常、降血壓、抑制血小板凝聚等作用；蟲草酸則具平喘祛痰、利尿、抗氧化等功效。

冬蟲夏草被廣泛應用於治療慢性腎病，但其性質偏溫，不太適用於藥毒傷腎或體內濕熱的人士。蟬花性味甘寒，不少動物實驗研究發現，蟬花可改善腎功能，譬如延緩大鼠的慢性腎功能衰竭速度、改善腎功能、減低腎衰竭併發症、保護腎小球功能免受炎症損害。

臨牀證實助改善腎功能

有關蟬花的臨牀研究，蔡潯遠提到上海市普陀區利群醫院及上海中醫藥大學附屬龍華醫院於2002至2005年期間，就蟬花對126名慢性腎功能衰竭患者進行臨牀觀察。結果發現，蟬花可改善腎衰竭的併發症，如貧血、營養不良，亦有助促進蛋白質的合成等功能。

另外，近年有老鼠研究發現，蟬花對大鼠有明顯的降溫作用，亦有數據顯示蟬花水煎劑能延長小鼠的游泳時間，有助對抗疲勞。此外，在小鼠研究中，發現蟬花含有的多醣能抑制腫瘤。不過，它們都是實驗室動物研究為主，蟬花的功效有待更多臨牀實證。

文：李祖怡

編輯：王翠麗

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