實心實意：在「家」善終 免受煎熬

穿梭院舍醫院 飽受折騰

然而，2017年立法會文件顯示，每年本港約有40,000至45,000人死亡，其中近八成是65歲以上長者，93%在醫院過身。很多長者在晚期經常穿梭於院舍和醫院之間，自己和家人身心均飽受折騰，最終在醫院過身，院舍終老的意願無法實現。

香港部分安老院舍，鼓勵長者選擇在院舍終老，並安排家庭會議，共同決定長者臨終階段的照顧方法，包括不會召喚救護車送醫，也不接受心肺復蘇搶救、插喉並接駁呼吸機、抽血、輸血等，而是在院舍安靜地終老。這既可避免長者飽受煎熬，而且按法例註冊的護養院，其主診醫生可在院舍簽署死因醫學證明書。

註冊護養院 可簽死因醫學證明書

早於2000年，基督教靈實協會轄下的靈實護養院（下稱護養院）已推出「安享終老院舍中」服務，讓長者選擇是否在院舍這個「家」離世，成為晚期長者接受醫院治理以外的另一選擇。跨專業團隊，包括醫生、護士、社工、治療師、院牧及前線健康服務員，負責長者及其家人在整個臨終照顧過程的需要，關顧他們身、心、社、靈需要，讓長者在熟悉環境中、院舍員工陪伴下，平靜度過生命倒數階段。

「安享終老院舍中」服務概念是由一名同事提出，她在英國一家提供院舍終老計劃的機構短期工作時，見證一個老伯伯坐在院舍沙發上安詳離世，就將這個創新概念帶回香港。當時護養院員工戰戰兢兢，擔心資源有限下，如何護理臨終長者、處理遺體、照顧家人感受、提供哀傷輔導，這些都是重大挑戰。但在各方努力下，難題逐一解決，打開「安享終老院舍中」服務之門。

最令我意外的是，當向院友家屬提出推行這個服務時，很快便得到他們信任和支持，家屬同意讓長者在護養院離世，在平靜及舒適環境中，陪伴長者至呼吸最後一口氣。這對家人來說是一種安慰。

文：林玉貞（基督教靈實協會靈實護養院前任營運總經理）