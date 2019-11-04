解決之道：理解患者避談病情「真」理由

第一步：醫護可先與忠文討論應否替郭女士安排手術。由於這是清醒病人的要求，所以討論不會構成保密問題。若忠文同意，便可到第二步。

第二步：醫護可向忠文詳細解釋，法律要求郭女士須親自同意治療，否則醫生不可施行手術，並強調會向病人告知診斷結果及小心解釋手術過程。若忠文同意向郭女士告知病情，便可到第三步。

第三步：醫護可向郭女士表示已遵照其意願，與忠文討論治療方案，並已徵得其同意。

第四步：醫護可向郭女士詳細解釋，法律要求她須親自同意治療，因此醫生仍須與她直接討論病情。若郭女士同意，便可到第五步。

第五步：醫護可謹慎地向郭女士告知病情，並商討治療方案。過程中醫護應將心比心，嘗試理解郭女士的想法，並提供適切的心理支援。

勿強破「防禦機制」免錯失治療良機

當然，以上步驟只供參考，未必適用於所有個案。若家人反對建議，或病人堅拒討論病情，可以交由經驗豐富和溝通技巧良好的資深醫生跟進，切忌在缺乏適當支援下，倉卒地強行打破病人的「防禦機制」。

為了直接與病人打開病情的話匣子，醫護應留意與病人和家人的溝通技巧，特別要了解病人拒絕討論病情的背後原因。研究顯示，大部分中國籍病人其實均希望了解自己的診斷結果，某些病人雖然口說不願了解，暗地裏卻可能對自己身體狀况甚為關注，只是礙於種種因素﹙例如郭女士認為醫療事項過於繁瑣複雜﹚而沒有向醫護表達自己的真正意願。

若醫護未能確切掌握病人的真實想法，因而隱瞞病情，可能令病人更為擔憂，甚至因法律上的限制而錯失施行治療的良機；反之，醫護若能針對病人拒絕溝通的源頭，對症下藥，則可更有效地誘導病人了解自己的病情。

或非抗拒全盤資訊 了解真正需要

病人其實有可能只對某部分的病情資訊感到抗拒，但並非完全不願了解所有診斷結果。例如，病人或因懼怕死亡而不願得悉自己的預期壽命，但未必抗拒所有關於徵狀和治療方案的資訊。醫護若能仔細了解病人已知多少和欲知多少，便能更準確地提供病人希望獲得的醫療資訊，亦能避免耽誤治療。

雖然看似老生常談，但適當的溝通正正是解決此類問題的良方妙藥。醫護若能與病人和家人多作溝通，理解病人的真正想法，找出他們焦慮和忌諱，並釐清當中可能存在的誤解，定必能令兩難局面迎刃而解。在毋須作出醫療決定的前提下，醫護可基於對病人的尊重而不告知病情，但無論如何，都絕不能向病人或家人說謊。

如欲參閱更多有關醫學倫理的個案和分析，請瀏覽：www.ioa.cuhk.edu.hk/zh-tw/casebook