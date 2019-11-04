知多啲：痛風發作、感冒有痰、腹瀉忌食蟹

澳洲註冊營養師袁凱琪表示，蝦、蟹等海鮮類食物屬優質蛋白質，即蛋白質含量較高，脂肪則含量低。不過，它們的鐵質含量較低，長期只吃這類海鮮容易令身體造血不足，導致面色蒼白、疲乏、脫髮、經期紊亂等問題。如果偶爾吃一次大閘蟹，則問題不大。

蟹柿同吃難消化

不少人都說「食蟹膽固醇高，食完會超標」。就大閘蟹而言，每2隻5両大閘蟹（連蟹膏）含有267mg膽固醇。袁凱琪指出，成年人一天建議攝取不多於300mg膽固醇，所以健康人士偶爾食2至3隻5両大閘蟹沒有問題，而高膽固醇人士仍可吃1至2隻，但當天其他正餐應多食蔬菜等高纖維低卡路里的食物，以增加飽肚感，從而減少進食其他油膩的食物。

坊間常流傳「蟹與柿不能同時進食，否則會中毒」，袁凱琪直言這並非食物中毒，市民毋須過分憂慮；只是柿和蟹由於分別含豐富單寧酸和蛋白質，如果兩者同時進食，有可能凝固為單寧酸蛋白，阻礙消化。小量進食影響不大，但如果大量攝取，尤其腸胃較弱的人士，容易出現肚瀉、消化不良，最好是分開食用，減輕腸胃負荷。

袁凱琪提醒，蟹含高嘌呤（Purine）。痛風患者身體不能代謝食物中的嘌呤，引起血液中的尿酸濃度上升，尿酸鹽會大量積聚在關節上，特別是拇趾關節，令患者感到痛楚，因此應該減少進食高嘌呤的食物。如果痛風發作不頻繁，可最多一星期食一次大閘蟹。而發病期間就要避免，兩三星期內都不要食蟹或其他高嘌呤食物，例如鯖魚、鰻魚，大部分貝殼類海鮮如青口、帶子，以及動物內臟如豬腸、豬腰等。此外，患有海鮮或對蟹有食物敏感的人都要小心，按個人過敏反應決定應否進食，也可諮詢醫護人員意見。

從中醫角度，註冊中醫嚴耀堅表示，大閘蟹味鹹性寒，歸肝、胃經，有清熱、散瘀、消腫解毒的功效。主治濕熱黃疸、產後瘀滯腹痛、筋骨損傷、癰腫疔毒，例如膿瘡、風疹。

蟹經常被指「濕熱」，皮膚病人忌食。嚴耀堅解釋，由於大閘蟹性寒，中醫理論認為，過多寒就會產生濕，困於體內太久變成濕熱，就容易出現皮疹，故不宜大量進食。他提醒，感冒未清、有痰、脾胃虛寒、腹瀉的人都不適宜食用大閘蟹。