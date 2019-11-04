鹹淡水都有蟲 煮熟淺嘗度蟹季

專家指出，經高密度養殖的淡水蟹較易傳染寄生蟲，如生長在受污染的環境，如飼養地點鄰近焚化爐，更可能帶有二噁英等環境污染物。

談及食蟹，有人喜歡來自大海的花蟹，有人偏愛來自淡水的河蟹。網上流傳，淡水蟹有寄生蟲的風險較高。到底海水蟹是否較淡水蟹更為安全？

淡水環境似腸道 蟲更易寄生人體

香港大學生物科學學院兼太古海洋科學研究所教授梁美儀表示，不論是海水蟹或淡水蟹，都存有寄生蟲，但淡水蟹的寄生蟲更易寄生於人體，「因為牠們居住的淡水環境近似人體內的腸道環境，相反如果寄生蟲居於鹹水環境，較難適應淡水，相對較難寄生於人體」。他指出，淡水蟹有較多可以感染人類的寄生蟲，如蛔蟲、中華肝吸蟲等，若經高密度養殖，蟹群更易互相傳染寄生蟲，增加食用風險。

但梁美儀提醒，大家切勿因此定論海水蟹比淡水蟹更安全。他解釋，如寄生在海水蟹表面的寄生蟲，長期接觸海水環境，一旦進入類近淡水環境的人體時，因無法適應滲透壓，致細胞爆裂而死亡；但寄生在蟹內的寄生蟲，環境與人體內環境相若，因此進食海水蟹，仍有感染寄生蟲的風險。

巨大海水蟹 累積較多污染物

除了寄生蟲，近年亦屢次爆出大閘蟹二噁英超標的新聞，令大家卻步。外科專科醫生陳偉強表示，二噁英為一組環境污染物，分別經大自然及工業過程產生，一旦進入人體，需約7至11年方能分解約一半的污染物。他又指，二噁英經食物鏈累積，動物在食物鏈中佔愈高位置，二噁英的積聚程度便愈高。

梁美儀指出，海洋廣闊，稀釋能力較強，理論上接觸污染物的風險較低；但體積較巨大、年紀較長的海水蟹體內會累積較多污染物。至於淡水蟹受污染的風險，梁指不可一概而論，需視乎養殖場的鄰近環境，假若養殖場鄰近民居、河道或焚化爐，污染物有可能隨雨水流向養殖場，令蟹類吸入污染物。二噁英易被脂肪組織吸收，梁補充，如果蟹農餵飼含動物內臟的廚餘，不排除動物內臟曾吸收二噁英，污染蟹類。

研究：二噁英或影響幼童發育

陳偉強表示，根據世衛研究，人體長期接觸二噁英，會損害免疫系統及神經系統發育。他引述今年日本與越南研究人員發表的研究，追蹤288對居於越南二噁英污染地區的母子，為期兩年，並與120對居於未受污染地區的母子作對比研究：結果顯示，如兒童暴露於二噁英濃度較高的環境，語言表達能力較弱。陳指出，胎兒及幼童對二噁英較敏感，研究反映二噁英或影響幼童的發育。

冰鮮不能殺菌 忌生食久放

面對寄生蟲、二噁英威脅，市民如何放心食蟹？梁美儀指出，近年坊間興起韓國醬油蟹，此種食法容易感染寄生蟲，即使生蟹經冰鮮處理，亦不能殺死細菌，因此應避免進食生蟹及存放過久的蟹。

至於普遍存在於人體及環境的二噁英污染物，梁表示市民毋須過度恐慌，如每年只食一兩隻大閘蟹，體內攝取的二噁英濃度不至超標，「我覺得淺嘗便是最佳的風險管理。尤其蟹膏為脂肪組織，特別容易吸收污染物，淺嘗便好」。

文：鄧安琪、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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