醫路同行：心口痛 看家庭醫生還是心臟科？

阿明40歲，跟太太有一個兩歲大兒子。他沒有吸煙飲酒習慣，身體狀况良好，但好少做身體檢查，也沒有固定的家庭醫生。近日阿明求診，說感到左邊心口附近有間歇性輕微至中等的痛楚，但又說不出具體痛楚位置。痛楚沒有延伸或轉移，有時呼吸不暢順或需要用力呼吸，沒有頭暈或肚痛。詢問了阿明的病歷、做了身體檢查，結果除了體重指標（BMI：28）和血壓（148/92 mmHg）稍高，其他生命表徵和心電圖都正常。

沒有明確診斷結果，令阿明心裏不安，要求進一步檢查。醫生為他安排照肺、抽空腹血液檢查，翌日覆診。由於當時他的徵狀不像心肌梗塞，因此毋須入院，但我叮囑如痛楚延伸，出現心絞痛、氣促，便要立即去急症室。

覆診時發現，阿明左邊心口有紅點和水疱，診斷為生蛇。生蛇成因多數是免疫力低，可以是壓力引起。除了照常處方藥物，我亦主動了解他壓力由來，得知他過去一年感到壓力很大，經常失眠、緊張、心情差、反覆胃痛。之前有看醫生，建議過照胃鏡、超聲波，但阿明沒有即時作進一步檢查，最後亦不了了之。

事實上，阿明因為睡眠質素差，引致專注力下降、記性差；加上兒子出世後變得忙碌、煩躁，常跟太太吵架，又沒有太多朋友及家人支持；他開始對事物失去興趣、胃口減少、體重下降，生理心理上都顯示他患上中度以上焦慮症。曾有醫生建議轉介精神科，阿明拒絕了。

生理心理全方位 找出病因

我除了幫他做心理輔導，處方藥物紓緩失眠外，亦了解到阿明擔憂身體狀况，為他度身訂做了一個合適體檢計劃，除了基本檢查外，還有心血管疾病風險評估和幽門螺旋菌的吹氣測試。

第二次覆診時，我為阿明詳細解釋檢查報告。生蛇雖已好轉，但胃痛和火燒心持續，於是為他轉介了腸胃科醫生；心情和睡眠也因為心理輔導和藥物得到改善，我建議他繼續覆診及服藥。

從阿明的例子，大家會明白到家庭醫生的治病方針，是嘗試從生理、精神等方面全方位幫助病人，徹底找出病因。

文：趙志輝（中大醫務中心家庭醫學診所家庭醫學專科醫生）