星期日文學‧黃勁輝：叛逆大海盜，傳奇張保仔

二○一三年，小說家黃勁輝獲香港藝術發展局「文學寫作計劃」資助，開展了張保仔的故事計劃，其間他蒐集了不少有關的傳說和歷史資料，經過細心挑選考證，於一年內寫起初稿，其後經過多番修改，最終花了六年時間完成作品。今年，他發表長篇小說《張保仔》，透過回溯張保仔的故事，尋找香港這片土地的文化源頭。

浪漫的海盜文化

張保仔曾經以香港為根據地，其海盜帆船一度成為香港的象徵，黃勁輝被這種海盜文化深深吸引，他在前言寫道：「海盜文化給我的感覺是浪漫的，遠離陸地，海上建立理想，追求自由、反叛……」然而，一方面他欣賞海盜文化的浪漫與自由的理想層面；另一方面，他更感興趣的是回到現實，反思自由背後付出的代價，他形容：「自由不是想像中般那麼浪漫，自由是靠不斷抗爭而來的，它可以說是一個抗爭的狀態。」

在寫作過程中，他特地了解過西方的海盜歷史：十八世紀初，加勒比海、大西洋、印度洋大約有二千海盜活躍，他們平均年齡為二十八歲，最小只有十四歲，他們不行君主制，可以自行選出首領及罷免船長。「他們還會制訂章程，犯錯的人要接受懲罰，其中一項叫『龍骨拖行』。」受刑人會被綁在船上並扔進海中，船開動的時候受刑人會被沿着龍骨拖行，船邊的藤壺會將受刑人刮掉一層皮，並很快地引來鯊魚。由此可見，西方海盜之間某程度上有一種近於民主制度的運作，而張保仔則是中國第一個與民約法三章的海盜，因此深得民心。

書中列出了「張保仔規條」，如「搶劫得來之財物，必先登記，按各船攤分，不得私匿，違者處死」、「幫會與民購買糧食軍火，必須公平付價，違者處死」等。值得一提的是，張保仔特別指明不得姦淫被擄的婦女，黃勁輝認為這很可能與其妻石氏有關，不然他不會無緣無故關心女性，黃交代背景：「鄭一是鄭成功的後人，他是以香港為根據地的海盜王，立張保仔為養子。一次海浪意外，鄭一不幸離世，張保仔被擁戴繼位，再娶義母石氏為妻。」由於當年石氏也是被鄭一所擄，因此，黃勁輝推測她有份制訂保護女性的相關規條。

張保仔的魔力

綜合各種傳說和現實考慮，黃勁輝推想張保仔是一個極具魅力的人，集陰陽兩性於一身，既吸引鄭一，亦能吸引石氏。他說：「有一種人是單看五官，分不出其性別的。」雖然現存資料找不到張保仔的相貌，但他相信，張保仔的一張臉具有無比魔力，足以顛倒眾生，懾服群眾。書中如此描述：「張保仔的笑容實在迷人，如果世上有一種完美的笑容，美麗得超脫性別的一張臉孔，就是此時此刻張保仔這張親切的笑容了。」

再看一段張保仔的出場片段：「紅旗幫船艦中間，有一戰艦特別高，有一人昂立船首，全身絲質素色衣裳，雙眼炯炯，十分懾人，相貌清秀，亦陰亦陽，人中龍鳳，不吃人間煙火，一若天仙下凡，不染俗氣。其時清人入關，頒布『留髮不留頭』，從此全國漢人皆留辮。張保仔是海盜，不依清令。長髮披散，髮自由舞於風中，恍若神明。八位身穿袈裟的高僧，分坐蒲團上，守護素色人的八個方向，皆垂眉低首，口中念念有詞，低聲誦經。」黃勁輝說：「大部分海盜都是留長髮的，在當時的社會，頭髮就是自由的象徵。這段加入了宗教元素，為的是令畫面感較強，同時深化張保仔的神明形象。」

情節上，黃勁輝又加插了神話元素，當清兵向紅旗幫船艦開礮時，礮彈居然在張保仔身前落下，統統沉入海底，此景令清師軍隊膽怯非常，更有士兵低議，直指張保仔不是凡人。為此，黃勁輝曾與蕭國健教授討論這個神話的可信性，「清兵是『打工仔心態』，容易疑神疑鬼，而張保仔那邊則是一群玩命的人，不怕死。假設當時是逆風的話，這個情况是絕對有可能的」。

「祛魅」的過程

在結構方面，小說的前半部分，無論在人物造型，抑或情節鋪排上，黃勁輝都力呈張保仔貴為「海上之子」的魔力。然而，踏入後半部分，卻是一整個「祛魅」的過程。換句話來說，作家不再神化張保仔，反倒強調他不過是一個凡夫俗子。

例如，海盜信奉三婆，每年的三婆誕，紅旗幫都會到赤柱三婆廟，恭迎三婆出會。清兵意識到這是一個偷襲的大好時機，於是往後的三婆誕，紅旗幫必定有所傷亡。一天，張保仔睡醒，說「阿婆」命令他們要接她上船，眾人便搶先搬運三婆像，明明只有三四尺的神像，人人卻搬不動。此時，張保仔輕輕鬆鬆地將其抱起，此舉頃刻令大家信服他是「海之子」。

黃勁輝為這段神話加上註腳，找到了一個合理解釋：「三婆像的重量，不過是事前用磁石相吸的作用，放了一顆巨大重鉛在像身之下。張保仔抱像時，手伸到像後，拔走磁石，鉛石不跟像身，遂變回原來重量，輕易抱起。逐有三婆選中張保仔之說，令幫中上下都臣服其下。」如此一來，大大削減張保仔的神秘色彩。

寫於雨傘運動時

《張保仔》寫於雨傘運動，出版於反送中運動。二○一四年，黃勁輝寫好初稿不久，適逢香港經歷年輕一代的躁動與不安，為他帶來很多新思想的衝擊與改變。「我開始反思自己寫的關於自由的東西是否正確。」

小說中，有一個關鍵的人物，他的名字是蘇懷祖，是一個英國的間諜，一早就潛入了紅旗幫，操控張保仔，打造他成為「海上之子」，連張保仔的造型也是他的精心策劃：「服飾，亦是攻心重要的一環。蘇懷祖為張保仔選了素衣白衫，白衣白褲，建立潔淨的形象，既簡單，又鮮明，令人印象難忘。而且在戰爭船頭上一立，多遠的船見到一個白衣人，即知道是張保仔，讓張保仔身上彷彿帶有宗教光環。」後來，蘇懷祖要求張保仔與大英帝國聯手抗清，這裏作者探討有關領袖的權力問題。

書末寫到張保仔的獨白：「……表面上，我是一個海盜的領袖。實際上，他們這班成年人只是利用我。他們從不想把真正的大權，交給我這個年輕人。他們當中其實誰也不想做這個領袖，卻喜歡在背後玩弄權力。因為領袖就要面對壓力，成為焦點。所有的勢力都會對準這個領袖來搞。事實上，年輕人只是個傀儡，真正的權力依然在這批成年人手中……」黃勁輝解釋：「領袖的權力往往不是來自自己，而是被其他人牽制和操控着。所謂高處不勝寒，寫到中途，我開始思索年輕人當上領袖的處境，他們需要付出多大的代價來換取自由？蘇懷祖雖然是一個虛構人物，但歷史上一定出現過情報人員，只是他們的名字不會被記錄下來。」

創作的困難

在創作的過程中，黃勁輝遇過不少困難，他笑說：「例如，一開始我以為海盜是拜媽祖的，亦即是天后娘娘，後來請教了嶺南大學研究神話學的劉燕萍教授，才知道搞錯了，他們是信奉三婆而非媽祖，於是我便作出了很大的修改。」黃勁輝說，水仙子中有七姊妹，三婆排第三，是媽祖的姐姐。比起媽祖，三婆深受海盜等黑道人物所愛戴，她能依附人體說話，比較邪門。黃勁輝特地到訪位於澳門的三婆廟，由此可見他對歷史資料抱有認真查證的態度。

在《張保仔》的書寫上，黃勁輝一開始沿襲了傳統章回小說的敘事筆法，我們不難從小說中讀到金庸的武俠元素。「我一直很喜歡金庸的小說，欣賞他那種筆法。然而全觀視覺寫法卻存在一個問題，就是讀者很容易被那些扣人心弦的情節拖着走，而無法放慢節奏去思考問題。」經過一番自我折磨與修改，他在傳統章回小說的框架內，加入了新的元素，如部分篇章以其中一個主角作主導。

篇章六，作者以石氏的夢境入題，細緻地描寫女性的內心感受：「男人，船艦上都是男人，強壯，粗獷，暴戾，野性……他們的眼神，都看着我。懇請的、兇悍的、邪笑的、哀求的、猥褻的、陰險的……各種各式的眼神，都看着我。他們慢慢逼近，赤裸裸的軀體，慢慢地逼近，毛茸茸的大腿，慢慢地逼近，腳甲呈黃的大腳，慢慢地和我逼近。空氣只有原始的味道，是獸的味道……」黃勁輝說：「用女性的角度來書寫，石氏看到的，是一群眼神恐怖、非常好色的男人，因此她更要在船上保護自己。」

留一個希望給香港人

綜觀張保仔的歷史，最令他感到費解的是張保仔投降清廷的決定。

黃勁輝說：「當年紅旗幫大戰滿清、佛朗機聯軍，張保仔打了勝仗，後來葡萄牙人游說張保仔投降清廷，並任命他為海軍軍官。最後，張保仔被兩廣總督百齡招撫，易名為張寶。我想不通為什麼他會投降，可惜，既然歷史是由勝利者寫的，當中的不合理事件自然無從稽考。」因此，他嘗試代入張保仔的身分來重組案情。

小說中，張保仔有三個選擇，第一是聽取葡萄牙人的建議，投降清廷；第二是與大英帝國聯手抗清；第三是加入天地會，與其他漢人聯結，推翻腐敗的滿清政府。眾人紛紛逼迫他在天亮前決定。面對艱難的抉擇，張保仔只能用酒精來麻醉自己，「舉頭伏特加，低頭威士忌」，那晚是一場漫長的煎熬，他心想：「為什麼今夜這麼難熬？這麼多人逼我要做決定，天亮之前？天可以一直不亮嗎？就讓天一直黑暗，永不光明好了。」

結局是什麼？作者早已在前言交代：「結局最終用了一個開放方式，讓讀者自行想像與選擇。」他現場再補充：「我想告訴讀者，即使身處在大時代最黑暗艱難的時刻，其實仍有自由的選擇，希望透過開放式的結局，留下一個希望給香港人。」然而，作者也預備了一個暗藏結局送給好奇的人，他說：「有責任感的作者都會揭露人性最陰暗的一面，翻開社會最惡毒的一面。故事其實有一個很殘酷的結局，但是我覺得太可怕了，所以會將結局放在『故事之後』部分。」又提醒讀者：「如果想保留想像空間，請千萬不要翻看『故事之後』！」

特有種的香港人

被問到會否將小說《張保仔》改編成電影，他回答：「《張保仔》現時發展為電影有一定困難，但是不排除這個可能性。短期內希望發展為電視劇或話劇起步，仍然在尋找合作的平台。」除此之外，選角亦是一個難題，他笑說：「找誰來做張保仔才演繹到那種氣質呢？此刻我只想到張國榮。」

學者楊傑銘對小說的評價甚高，他認為「《張保仔》 不論是書寫形式、書寫題材，或是作者的本身在當代香港及歷史小說範疇中都極為特殊且重要」。在閱讀過程中，楊更看到了特有種（Real guts）的黃勁輝、特有種（Real guts）的張保仔、特有種（Real guts）的香港人。活在這個動盪的時代，也許我們都需要張保仔的勇氣和膽量，來捍衛自由。

info：黃勁輝

資深電影人、小說家、文學博士。文學紀錄片《劉以鬯：1918》及《也斯：東西》導演，憑《奪命金》榮獲台北金馬獎「最佳原著劇本」等多項殊榮。著作《劉以鬯與香港摩登：文學．電影．紀錄片》，先後獲中文文學雙年獎及香港藝術發展獎「藝術家年獎」。新作長篇小說《張保仔》，剛於今夏出版。

文//柯美君

編輯//關曉陽

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