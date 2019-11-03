評影習寫：關乎《關乎暴力：來自反帝自衛運動的九個場景》

【明報專訊】序幕。後殖民理論大家史碧娃克（Gayatri Chakravorty Spivak）的辦公室。「好的。法蘭茲．法農於1925年生於（法屬）馬提尼克的加勒比地區，並長成一位法帝國的紳士。從馬提尼克的小島來到歐洲法國的大陸後，通過法軍在他方的介入，他明白到他在黑人之間擁有的階級優勢，在殖民宗主的國內，毫無意義。他什麼都不是，只是一個黑人男人。在他的那本《黑皮膚，白面具》——原本是一篇被法國大學拒絕的論文……」說到此處時被書簇擁的史碧娃克暗笑。這是《關乎暴力：來自反帝自衛運動的九個場景》的開端。電影引述法農（Frantz Fanon）《大地殘生》一書卻是這樣的開局：「民族解放、民族復興、使國體回歸人民、共同體：不論如何舊題復用或化造新詞，解殖總是暴烈的現象。」電影引述法農這段文字時，是伴以1974年安哥拉解放人民運動游擊隊的紀錄片段。Goran Olsson執導的《關乎暴力》，把非洲解殖抗爭的歷史片段與解殖理論家法農的文字拼貼而成。從殖民的暴力狀態解放——暴力地推翻殖民政權和結構。上世紀六十至七十年代的去殖民化浪潮，到底是歷史暴力的必然循環——備受壓迫的人民，反抗——抑或是，一場極輕巧的偶然？場景只是場景，它不提供戲劇要求的起承轉合，它只是一場，曾經發生，匆匆落幕，一幕又起，正如（後）殖民，並不那麼明確何以為後。可以試圖，斷續描述。不加插，無從判斷。