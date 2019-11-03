周日話題：欲「罷」不能？——淺述罷工、工會及民主運動的關係

近日有群組嘗試在不同行業組織工會，早前連登上亦有會員號召大家籌組工會，然而有不少人的回應是香港人大概「奴性太重」、只懂返工，繼而放棄組織工會或再度推動三罷。然而與其對同路人失望，我們不如嘗試探討罷工困局背後的結構成因——一百多萬人能否成功罷工，涉及的是政治經濟學經常探討的集體行動問題（collective action problem）。本文分為兩篇：首篇指出為何在缺乏工會組織下，抗爭者會害怕無人響應及自己被「秋後」而最後無法跨過罷工的集體行動問題；下篇將討論韓國民主化經驗，梳理工會組織如何助抗爭者向政權施壓並建設民主社會。本文主旨是，要發動可持續、能對政權施加可信壓力（credible threat）的罷工，就必需要有工會作為基礎。工會作為組織，可以有不同的形態——我們或否定單一大台，選擇去中心化、多團體協作的網絡模式——但組織力量必不可少。

種種原因 集體行動不容易

在政治經濟學的討論中，集體行動之所以為「問題」，是因為眾人要合作去謀求集體利益，本身就充滿暗湧——為什麼我不讓別人付出，自己坐享其成？即使我有利他之心，我如何確保他人同樣會付出？例如當遊行、罷課有數以萬計的人參與，不少旁觀者抱着「少我一個不少」的心態，搭他人抗爭的便車。又例如抗爭者在港鐵跳閘之前會想，若沒有第一個人跳閘，就其他人都不敢參與；但若他／她跳閘後無人跟隨，就會落單、被捕。最好的結果當然是人人跳閘，令港鐵受損而無人被捕，但基於每人各自有考量，要全民合作並不容易。

同理，每位抗爭者在考慮是否要參與罷工，可能都會因以下想法而卻步，令集體行動無法成事：有人樂見罷工成功，但卻不想付出代價；有人自覺只是小職員，認為其罷工對經濟影響甚微，故此不罷；有些人即使很想罷工，卻不能確定會否有足夠人數響應，害怕在毫無保障下會遭報復、丟失工作。但當大部分的抗爭者都有以上的想法時——無論他們的考量是出於自利、無力感，或是不確定性——其總體效果就是罷工因人數不足，無法威脅政權。

比起罷課、遊行或跳閘，在香港發動罷工的難度更甚。首先，參與者需要承受失去工作甚至家庭生計的風險，其代價超於參與一次遊行或集會。當然，讀者會反問：「很多抗爭者願意上前線、擋子彈，你們卻不願意罷工？」此帶出第二個限制，就是客觀而言，我們必須承認群眾對為運動投入的程度及經濟能力的確不盡相同，願意冒失去生計的險的人只屬少數，單單理念無法驅使全民三罷。第三，香港法律對因勞資爭議所發動的罷工，本來就保障甚少。政治罷工更是毫無保障，風險更見龐大。

組織工會 成立罷工基金不可少

故此，要成功組織罷工，必須讓員工知道自己的同事會一起罷工，不會只有自己被秋後算帳，別人卻坐享其成。網絡及良心號召無法令員工得知自己的同事會否也罷工，自然力有不逮。只有透過工會去組織各行業工人，設立會員制度及溝通網絡，讓每一個職場中可觀數目的員工加入工會，員工才能肯定在發動罷工時自己職場中有足夠的參與人數，自己不會被挑出來「秋後」，而且即使被「秋後」，工會的同伴也會與自己共同進退。有了這份保證，工人才能跨過罷工的集體行動問題。另外，當工會是由該行業的員工組成，工會成員熟知職場及行業架構，一方面能更有效組織罷工癱瘓整個行業，另一方面能熟知工作及合約情况，從而與資方談判並保障罷工工人的飯碗及福利。

再者，罷工若要真正向政府施壓，就必須能持續進行，而難題就在於如何要求工人停止工作的同時，卻不斷絕他們的生計。故此，工會通常會設立罷工基金，為投入罷工的工人提供基本的經濟支援。要建立組織的經濟能力，大多數工會均向會員徵收定額或大概月薪一個百分比的會費，用作日常開支、會員福利及罷工基金。各工會就罷工基金的實際操作均有不同的取態。例如美國電氣聯合工會（UE）是按員工個別需要（租金、樓宇按揭、醫療開支等）發放資助，而全美汽車工人聯合會（UAW）則每星期向罷工者發放津貼。單靠公民社會的自發性，實在難以處理以上煩瑣的行政工作；恆常的工會組織力量必不可少。

然而，我們可以進一步問：在什麼政治環境中工會才能被組織起來？工會是否能增加對政權的威脅？工會及罷工到底在民主運動中還可以扮演什麼角色？我們將在下一篇以韓國的民主化經驗進一步梳理這三者的關係。

（未完，下周續）

文//梁繼平（香港海外研聯成員、華盛頓大學政治系博士生）

編輯//林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao