什麼人訪問什麼人：人能把我們怎麼樣呢？

May表現得勇敢、坦白、直接、純潔，和充滿愛心；在訪問裏，她的每一個回應都充滿着真誠。以下是我們的訪談內容：

L： 請形容一下你和這場運動的關係和立場。

M： 一開始我的參與純粹是為了反逃犯條例。因為聽到很多人說我們應該要出來遊行，所以便和朋友以和平遊行去表達我們的訴求，不想這條逃犯條例通過。第一次出去是6月9日。經歷了4個多月後，現在我們算是站在中間甚至是前線的位置。而現在爭取的已經不是要反對逃犯條例，而是「五大訴求，缺一不可」。

最緊要大家付出

L： 請詳細描述你在這場運動中的角色。

M： 我的前線行動是這樣的：第一次站前線是在8月5日，那天抗爭者號召三罷（罷工、罷課、罷市），18區響應。那時，我第一次戴頭盔、眼罩和普通口罩，我們全部人的手腳都包着保鮮紙，站在黃大仙防暴警察的前面預備去滅催淚彈，即是見有催淚彈我們便盡快用水淋熄它，或用物件蓋着它讓它熄滅。這天我們還同時經歷了橡膠子彈。

記得當時有一個催淚彈掉在我身旁，我很想弄熄這個催淚彈，但那時我不小心吸了一口氣，跟着我感到肺部很痛（別忘了我只戴了一個普通口罩）。回家後我的肺部痛了好幾天，非常辛苦，感覺是有化學物粘着我的耳、鼻、喉、和肺部，呼吸時背部及心口都很不舒服；我沒有了胃口，吃不下，又拉肚子。

我也試過作防衛的角色：忘記是在哪一天，有陌生人突然衝着我說：「你可以幫我嗎？我這裏有很多生理鹽水，如果示威者有需要，你可否與我上前幫他們冲洗呢？」我立刻答應了。那天，當有前線的人中了催淚彈，我們便上前用生理鹽水幫他們冲洗，感受到他們的臉及眼會痛得很。冲洗後如果防暴警察前進，我們便後退；如果防暴警察後退，我們便繼續前進，這是我們的策略。那天我沒有full gear，但有人給我保鮮紙作保護。雖然我在現場聞到催淚彈的氣味，並感到不舒服，眼睛有些痛，但因為大家物資不充足，所以我沒有再跑到外圍尋找口罩。既然我手裏拿着生理鹽水，是應該專心幫助前線的人。這便是我作防衛的角色。

L： 你在這場運動中還有參與過其他項目嗎？

M： 我有網上捐款、網上聯署、響應罷工、罷課及罷市。我無時無刻都用facebook, Instagram, Telegram和WhatsApp與我的朋友分享示威資訊及支持示威者。我的朋友也用同樣的方法與我分享。

還有，我在鑽石山、彩虹、觀塘及將軍澳貼連濃牆。到達連濃牆的時候我已經見到有人用膠水貼海報，於是我便立刻幫手。如果現場沒有人，我通常會寫一些標語，然後貼上去，這只不過是少許的支持。另外，我也派過宣傳單張。首先有人負責製造宣傳單張，例如何時遊行或其他資訊。那個人做完後便分派給我，我便負責派及貼。之後我沒有再派宣傳單張及貼文宣了，因為我站上了前線。

至於遊行，民陣的集會遊行我每次都有參加，但我不參加人鏈；我覺得人鏈是中學生參加的，參加後大家好像沒有什麼感覺，好像是一件太平凡的事。雖然有人會影相，但最後人們卻討論示威者怎樣衝擊，所以我不參加人鏈。

此外，我有捐贈及運送物資。我捐贈了退熱貼、口罩、毛巾、水、生理鹽水和飯。第一次運送物資是6月11日，因為從Telegram知道前線需要捐贈及幫忙運送物資，所以我便捐贈及幫助運送別人送的及自己買的物資。之後的日子我也有幫忙運物資。

最後，我有兩次組織小隊伍的經驗。作為一個聯絡人，我負責集合想做前線的朋友，讓大家組成小隊，然後我們帶full gear上前線。

但我不是隊長，沒有人是隊長。我們組成小隊後便一起努力及互相支持。後來大家在前線熟習了環境及認識更多的人，便各自組成其他隊伍。最緊要大家都有出力，有付出。

我沒有被重視

L： 你是在何時開始正式參與這場運動？

M： 我認為自己是在6月12日正式開始參加這場運動，地點是在政府總部（政總）出面的夏愨道。夏愨道很闊，有6條行車線，那時我站在行車線的最左邊，最右邊有另外一群人。中間是行車的，不是行人的。那時候有些人衝了出去想佔路，但佔不到，失敗了；不過，當兩邊愈來愈多人站着的時候，我們對望且感應到大家都有相同的想法。這時候突然有人大叫：「同我全部出去！」於是我們便一窩蜂的衝了出去，佔據了夏愨道。那次是我第一次佔路，也是我整個運動的開始。

L： 什麼驅使你決定站出來參與這場運動？

M： 因為6月9日100萬人遊行，林鄭月娥卻不理會我們的聲音，決意在6月12日進行二讀。逃犯條例是一件很嚴重的事，香港政府可以將所有他們認為有罪的人運去大陸審判，而大陸的司法同香港的司法制度是不同的；香港是一定要有證據才能入罪，但在大陸，只要他們覺得我錯我便要坐監。這樣的話，是否我在網上說些他們不喜歡的東西便要被判有罪呢？我是否要自我審查呢？記者也要自我審查嗎？那麼我以後還讀到真的新聞嗎？所以，我決定站出來參與這場運動。

L： 你認為這場運動有否反映出香港社會出現了的問題呢？

M： 有，一定有。運動來到這一刻，香港的主要問題是警權過大，濫用暴力及政府完全放棄年輕的一代。我想，林鄭月娥、何君堯和一班建制派的人最多還有40年壽命，但我們這一代年輕人仍然有很多年要生活在香港，政府卻為了自己的私利去放棄年輕人。我沒有被重視，90後及千禧年的人也沒有被政府重視。這些問題便由這場運動反映出來了。

L： 請講述你參與這場運動印象最深的經歷和感受。

M： （顫抖的雙手捂住臉，邊哭邊說）6月15日第一個義士穿著黃色雨衣跳下來自殺是我對這場運動最深的感受。6月15日那天我不在現場，我是在義士死去的頭七（6月21日）那天給他獻花。他是被政府逼到絕望而自殺，其實很多年輕人都有這種想法。那天我去獻花，就在獻花的地點我見到很多人在哭，大家都在問為什麼政府要逼死一個人？為什麼香港要這樣？為什麼香港要逼死我們？我感覺好像整個政府都要離棄年輕人。我未試過為一個不認識的人哭起來，又與這麼多人一起哭。大家的樣子都很絕望，那種絕望的感覺是非常深刻的，也是極之傷心的。

（我倆停止交談一會兒來平伏心情。）

L： 這些經歷和感受有否影響你在這運動的角色？

M： 有。這件事之後，我變得積極了。以前我從來都不會積極參加政治活動或運動，但這件事令我更加留意政府在做什麼；所以每一次有活動、集會、遊行及衝擊我都會留意，然後我會和其他人一起參加。這件事也令我愈來愈走得前；我愈看清楚政府做的每一件事，我便愈忍不住自己的怒氣及激動，然後便愈走愈前。

延續到警隊解散

L： 反送中運動已4個多月，你認為這場運動會延續多久？

M： 我認為會延續到警隊解散（即完全沒有警隊），或政府捉盡我們所有年輕人為止（即完全沒有年輕人），這場運動才會完結。

初時我以為衝擊立法會後，政府會妥協。我沒有想過他們竟然可以這樣瘋狂，將整件事顛倒是非黑白！林鄭月娥竟然為了一塊玻璃去責罵我們！以前我以為這場運動很快便會完結，但現在已經歷了4個多月，我完全看不到一個會完結的迹象。

L： 你期望這場運動能達到什麼目的？

M： 我希望警隊內所有犯過錯的人都要承受責任及受處分，警察要承認他們真的有殺死人，還死者一個公道。另外，給警察打傷的人，尤其是重傷要被縫多針的，我真不知道他們何時才能痊癒和可以像以前過回正常的生活。還有，要特赦所有在這運動中被捕的人士，政府和警隊要還他們清白，被捕的人的前途不要就這樣白費掉，我也不想再看到有示威者犧牲。如果政府和警隊肯做這些事，我想，一大半香港人可能會與政府妥協或作一定的退讓。其實很多人也是這樣期望，這是最低及最基本的要求。

L： 你願意犧牲多少去促成這場運動所想要達成的目的？

M： （回答的時候，雙手蓋住面部，眼淚從指縫間流下來）如果我的犧牲可以對這場運動有幫助，我覺得，我可以犧牲……我可以犧牲我的前途，最重要是身邊的人不要再受傷了。但是，如果有一刻要犧牲我的性命，我也沒有辦法阻止。

（我們再停下來，讓大家平復片刻。）

我這一生都會記得

L： May，你認為如何修補社會上的撕裂？

M： 我認為社會上的撕裂不能修補，最起碼我這一生都會記得政府不聽人民聲音，警隊不守法且殘害市民及很多商家都因中國的利益而選擇違背良心。

我不再相信政府，不再相信警隊，不再相信這些為錢、為利益、為自己的人。

L： 你認為你如何才能重拾對政府的信任？

M： 我永遠不能重拾對政府的信任，是沒有可能的，我完全不能接受，不可以。想了很久我仍然不可以重拾對政府的任何信任。

L： 你認為截至目前為止，這場運動對你帶來了怎樣的改變？

M： 有的。以前我不關心政治問題，也不理會身邊的人，但是這場運動令我關注很多社會問題。試想想，這一代過得不好，下一代又怎會過得好呢？比我年紀小的人又怎會過得好呢？我又發現原來政治一直是黑暗的，是我以前沒有留意。此外，如果我有事的話，我不會再找警察，原來找警察是沒有用的。假如我的錢包不見了，錢不見了或被人偷了東西，我都不會找所謂的警察去幫助我。

L： 你認為這是一場運動，暴動還是革命？

M： 我認為這是一場香港人的革命！可能外國人會覺得我們很柔弱，因為我們不敢像外國人那般激進。網上的外國人和我的外國朋友均對我說：「革命不是這樣的！革命是大家都豁出去，不要性命的去搏鬥！」但對我來說，這是一場香港人的革命！皆因我身邊的人好像已經放棄一切去搏鬥！另外，我覺得香港人的質素很高，因為香港人遊行抗爭的時候不會像外國人去搶劫，去傷害無辜的人，香港人是對準政權去攻擊，所以我認為這是一個屬於香港人的革命！

L： 運動，暴動，革命，你怎樣理解三者的分別呢？

M： 運動純粹是人們定期去遊行， 例如民陣搞的便叫做運動。暴動是721白衫人打人便叫暴動，因為他們連無辜的人也打，路過的人也打，這些便是暴力，這些便是暴動。革命是我們對準政權，指向政權，不傷害無辜的人，只會向傷害我們的政府還手。如果白衫人不打人，我們是不會還手的。所以我認為這是一場革命。

香港的核心價值

L： 你認為香港的核心價值是什麼？

M： （微笑着）香港的核心價值是言論自由，新聞自由和司法獨立。言論自由是容許社會有不同的聲音，不同的意見，大家都不用怕說錯話會被捉去坐牢。新聞自由是能夠讀到不同種類的新聞，例如，如果你支持政府，你可閱《星島日報》；如果你喜歡民主，你可閱讀《蘋果日報》。這就是香港的好處，很多不同的聲音都能共融。我不希望這麼自由及共融的社會被抹煞，我不想未來只聽到愛中國的聲音。

L： 要如何保留香港的核心價值？

M： 當然要雙普選特首，然後製造一個自由美好的未來，不要突然再有緊急法或什麼條例去嚇香港人、嚇記者，嚇得他們要自我審查！真的不應該。如果要保留香港的核心價值，便一定不能夠再有這些奇奇怪怪的法例。我們需要有一個所有香港人都喜歡的特首，而不是以689票或777票當選的人。

L： 怎樣發展香港的核心價值？

M： 首先要限制新移民的數目，因為他們佔用了香港太多的資源，他們一邊享用香港的福利又一邊用他們對「祖國的一套價值觀」套入香港。雖然我們應接受不同的聲音，但每日這麼多新移民來香港，他們的聲音便不是在與我們溝通，而是在淹沒我們。所以我希望政府將來能限制新移民的數目。

未來？

L： 你認為香港未來的社會運動會以什麼方式進行？

M： 我不知道，因為這幾個月的變化太大了，所以我真的不知道未來的社會運動會以什麼方式進行。

L： 你幻想香港未來的景况是怎樣的？

M： 坦白說，我覺得香港沒有未來，每一次想起香港我便不開心，你還要我幻想香港的將來？我現在也顧不了，那我怎樣幻想將來呢？

L： 你幻想香港未來的制度是怎樣的？

M： 我覺得香港未來的制度不會有雙普選，會不斷被中國箝制，可能愈來愈沒有自由，可能限制上網的自由，可能香港變了不再是香港，而是變了中國香港省。我不太看到將來的美好，反而我覺得將來更加差，現在只是一個開始。

L： 你幻想香港未來的國際地位是怎樣的？

M： 我幻想未來的香港國際地位是愈來愈低，愈來愈不重要，因為香港舐共！香港變了一隻狗那樣舐中共鞋底，沒有了自己獨立的角色，香港的國際地位還可以高到哪裏？從前香港地位高就是因為香港與中國不同，香港很特別，又受人重視。現在香港主動去舐中國鞋底便失去了原來的特色，變得像狗一樣，是沒有人會喜歡的，是沒有人會理會的。如果香港繼續維持這種行為，香港的國際地位只會愈來愈低。

L： May，最後有什麼說話想告訴大家？

M： （本來心情已平伏的May再次傷心起來，哭着說）大家不要放棄，但也不要犧牲自己，因為不單你家人會很傷心，與你一起努力過的人也會很傷心。希望大家可以加油，一起捱過！我愛香港！

May，就算所有年輕人被捕

這是一個很痛的訪談，May和我在訪談過程中曾多次哭泣及需要停下來平伏心情，因為我們都因這4個月的抗爭心靈受盡創傷，創傷未醫冶卻又要在訪問裏重新將傷口打開，仔細深入檢查、分析，這確需要很大的勇氣及忍耐。May，感謝你，希望你抒發感受後，心情會好些，輕省些。

May，在訪問中你說，當警隊解散或政府捉盡所有年輕人時，這場運動才會完結。我卻有另一看法！

有次我在街上親耳聽見一位老人家說：「我老了，如果我的生命能拯救年輕人，我願意犧牲。」又有一次，明知是非法遊行我仍決意要參加，心中充滿極大的壓力及悲憤。當我去到遊行起點時，才發現原來早已有一大班銀髮族在起點等候着。看到他們的同在，立刻加添了我無限的安全感及勇氣，讓我勇敢的走下去。所以，May，就算所有年輕人被逮捕，我深信公公婆婆們或其他叔叔姨姨們也會延續這場運動的。

和May不同，我是和理非。在這場運動裏我參加過遊行及集會共23次。由6月9日到現在為止，我發覺遊行及集會一次比一次危險，我的壓力也一次比一次大。記得10月1日早上我穿著黑衣走在街上時，別人眼光給我的壓力及自己給自己的壓力都令我透不過氣來！我突然感到自己非常討厭香港，不想再在這裏住下去！在這高壓，連穿衣，說話也沒有丁點自由的社會居住，實在令我痛苦萬分。May，與你一樣，我看不到香港有將來，但我深信充滿公義的主必幫助我們，「人能把我們怎麼樣呢？」（詩篇118:6）。

■問：L 李國儀 /Stakeholders in 2047﹕香港未來說明書

■答：M May（化名）

文//李國儀（香港專上學院講師）

編輯//何敏慧

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