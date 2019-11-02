1秒偵測 準確度逾99% 人臉識別 犯罪機率都睇透？

到底人臉識別技術用上什麼原理，能迅速識別一個人的身分？另一方面，技術帶來的私隱問題，如何取得平衡？

人臉識別技術愈來愈先進，不止識別人臉和身分，透過AI收集的數據，還能預測人類的消費行為、身心狀况、飲食習慣、犯罪機率等，猶如「看穿人心」。

預測消費行為、飲食習慣

現時的人臉識別技術運用到「深度神經網絡」（Artificial Neural Network）及「深度學習」（Deep Learning）等AI科技，香港大學計算機科學系副教授黃君義說：「如果擷取的人臉影像清晰正面，識別準確度可以超過99%。除非被攝者戴上墨鏡、帽子或頭髮遮蓋了半張臉，遮掩了面部特徵，這便難以準確辨識。」

學者：宜立法監管 避免出現歧視

人臉識別技術發展，有人支持，亦有人主張完全禁用。有外國學者指出，人們若懷疑自己被監控，行徑可能完全不同，該學者又認為人臉識別損害公民自由，擔心對言論、集會、宗教等自由帶來寒蟬效應。

人臉識別技術為未來社會帶來更多識別用途，香港理工大學電子計算學系教授陳振冲早前接受本報訪問時認為，「長遠來說，需訂立相關法例監管，以防有人利用人臉識別技術或將取得的資料作不當用途，亦要防止歧視問題出現。」

■專家意見

黃君義（香港大學計算機科學系副教授）（李佩雯攝）

文：李佩雯

編輯：梁小玲