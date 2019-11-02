小知識：（1）機芯愈多紅寶石愈馨香？

（2）天敵：磁力撞擊

Carson說，機械腕表是否準確取決於擺輪游絲，大部分擺輪游絲也是由金屬製成，因而磁力是最大敵人，應盡量避免將腕表放在重磁的環境。他個人不太建議使用自動上鏈表盒，「因為表盒會轉動是因為有摩打，摩打背後其實是磁力推動。我自己習慣每個月為所有腕表上鏈讓它走動。腕表另一樣最怕的是撞擊，因為可能令齒輪軸心折斷，也有機會令潤滑油走位，黏在擺輪游絲上，影響它的轉動速度，令腕表不準」。

（3）石英表運作 靠晶體律動

石英的化學成分是二氧化矽，其實和沙粒相同，不過前者是原子排列整齊的晶體，沙粒則較為混亂且含大量雜質。石英晶體是一種壓電物料，受壓時表面會產生電壓，而在它的表面接上電壓時，晶體形狀也會有輕微的改變。當石英晶體接觸穩定的電壓，晶體形狀會按特定規律變動（可以想像晶體在微微震動），經過電子技術，能將這個震動放大，推動指針，這就是石英表的基本原理。所以當電池接近無電時，電壓不穩，晶體的震動變得不規律，指針便會愈走愈慢直至停止。Carson說：「大家追捧機械表，但石英也是很厲害的課題，石英表精準度可以高到1年只有10秒誤差﹗」