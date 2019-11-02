表冠負責上鏈，發條盒儲存能量並連接傳動系統。傳動系統是一組緊密相連、不同轉速的齒輪，控制時分秒針轉動

分鐘輪

發條盒連接二輪（分鐘輪）每小時轉動一圈，上方連接表盤上的分針

小時輪

小時輪由二輪另外連結，當分針輪每轉一圈，小時輪便轉動30度，於是表盤上相連的指針便會每12小時轉動一圈，顯示小時

秒輪

二輪連接的三輪（又稱過渡輪），在將動力傳到四輪或其他輪的同時，也改變齒輪的齒數比例和旋轉方向。四輪即為秒輪，每分鐘走一圈，上方連接秒針

（2）擒縱系統

控制齒輪的速度

主要包括：

擒縱輪（escape wheel）、擒縱叉（escapement lever）

◆擒縱輪連接位於傳動系統末端的秒輪，擒縱輪又跟T字形的擒縱叉的兩端接觸

◆「擒」代表控制着秒輪不讓它猛烈轉動，「縱」代表秒輪可以有限度轉動

◆擒縱叉就像在擒縱輪外圍的兩隻爪，當擒縱輪轉動時，會撥開其中一隻爪，令擒縱叉向左或右移動一格，但另一隻爪會隨即卡住擒縱輪的輪齒，將它煞停，所以每一次擒縱輪和擒縱叉的移動幅度也一樣

（3）擺輪游絲

◆ 位於擒縱叉的另一端

◆ 要明白擺輪游絲的原理，可以想像酒樓的圓枱轉盤，如果你用力轉它，它只會向同一個方向轉，然後慢慢停下；但如果加一條彈弓連接轉盤和枱面呢？當轉盤轉到某個位置，彈弓便會將轉盤拉回來，反方向轉動

◆擺輪游絲下方有一粒紅寶石（衝擊銷，impulse pin），連接擒縱叉的另一端。當擺輪游絲逆時針轉動時（圖五，圖A），衝擊銷會帶動擒縱叉向右移動，擒縱叉原本固定擒縱輪的左爪會鬆開，讓擒縱輪可順時針轉動，但擒縱叉的右爪會隨即扣住擒縱輪（圖五，圖B），把它煞停。當擺輪游絲被拉回來、變成順時針轉動時，整個過程會相反地重演，擒縱叉的右爪鬆開，擒縱輪可順時針轉動，然後被擒縱叉的左爪煞停

◆整個擒縱過程在腕表中不斷重複，令傳動系統的齒輪和指針能夠按照特定的速度轉動，顯示時間。而這個擒、縱過程，也是「滴答滴答」聲的由來