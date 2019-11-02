跑步足跟着地 穿避震跑鞋一樣傷

各大運動品牌每年都推出不少跑鞋，款式時尚，又標榜不同設計和技術，當中由氣墊、泡棉、啫喱、彈性顆粒等物料製造出獨特「中底」（鞋底和鞋墊之間的部分），聲稱可令跑手跑得更舒適，並具緩震及穩定作用，可以減少受傷風險等。可是，科學證明，要減少受傷，跑姿比跑鞋更重要。

「目前沒有科學證明，避震好的跑鞋能減低受傷風險。」研究運動鞋設計與跑步傷患多年，香港理工大學康復治療科學系副教授張子熙如是說。

無科學證明 避震跑鞋減受傷風險

研究顯示，若一年之內至少有半年時間，每周跑步12公里或以上，受傷風險大約是79%；若持續3年，風險更超過99%。常見傷患包括：膝關節痛、足底筋膜炎、疲勞性骨折等等。以往有說法認為，跑步時受傷是因足部受力過大所致，但張子熙表示，「近10年科學發現受傷的真正原因，與着地時衝擊力速率（即每秒承受的力度）有關。」

由於重力（gravity）的關係，跑步着地時身體會給地面一個垂直向下的衝擊力，同時地面會給身體一個向上的反作用力。此「地面垂直反作用力」（vertical ground reaction force，下稱VGRF）可透過肌肉和關節緩衝而抵消。但如果衝擊力過大及過急，則會對骨骼、關節帶來傷害。

足跟着地衝擊力急 傷骨骼關節

哪一種跑姿的衝擊力來得較急呢？答案是足跟着地。

理大步態及動作分析實驗室研究，讓受測者在三維測力跑步機（force-plate embedded treadmill）用同樣速度跑步，分別以足跟着地或平掌着地，顯示VGRF分別。

足跟着地時，VGRF出現兩個峰值，張子熙解釋，「慢跑時，足跟着地一刻，由於缺乏前掌緩衝，膝關節瞬間受到一個較大的衝擊力，因此出現第一個峰值，接着下肢發力向前蹬，地面垂直反作用力上升到第二個峰值。VGRF曲線較陡斜，意味着衝擊力來得很快，緩衝不足。以平掌或前腳掌着地的方式，因有足踝及小腿幫助緩衝，因此僅有一個峰值，曲線相對平緩，反映有充分緩衝。」

■專家意見

張子熙（香港理工大學康復治療科學系副教授）

文：李佩雯

統籌：蔡永中

編輯：梁小玲