鋒芒乍露：讓你的同事綻放光芒

這一幕勾起我想到現實職場上，不知多少得力助手天天活在這種景况：一邊為公司賣命，一邊誠惶誠恐顧慮上司的心理狀態。那些帶領前線同事的副手應屬「高危一族」——做不出成績，老闆第一個向其開刀，但當他們把公司管理得井井有條、上下一心時，老闆的「玻璃心」便備受衝擊，因大家口裏都稱讚主管，大老闆被迫靠邊站，開啟了「又愛又恨」的賓主關係。

我遇過這樣的老闆，生意還未上軌道，辰時戌時給我電話表示憂慮，順便施加壓力；我不介意，此乃受君之祿、擔君之憂。當品牌做起了、公司出名了，老闆的「後宮」不知從哪裏鑽出來，說三道四，把他弄得「過敏」。他裝作輕描淡寫向我轉述別人耳語，卻要補上一句：「他們說你帶着私心爭光芒，我當然不相信。轉告給你聽，讓你知道人家正在怎麼說。」我一頭霧水，問：「既然你知道是閒言閒語，為何還要告訴我？在這段關鍵時期，這些是非只會分散我的注意力，也影響我的戰鬥力……」

我很不是味兒，卻感到有壓力表示「效忠」，對內對外都加添一點對他的「歌功頌德」。我誠懇地推卻對外工作，但他又找不到別人替代，卻繼續抱着這種「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的矛盾來「善待」我。

業績愈好 與上司嫌隙愈大

有高層經常提醒我，不要這麼「純真」，只管埋頭苦幹待在塞外調兵遣將，忽略回京向聖上直接匯報戰况，免得後宮一面倒地渲染想法，令本來不以為然的老闆聽得太多似是而非的耳語，而變成真心相信。這些辦公室政治、宮廷內鬥我是願意面對的，我也相信世上有功高蓋主的事宜，只是從沒想過如此這般地發生在我身上。公司做得愈好，我倆之間的嫌隙愈大，我更要想辦法調校忐忑的內心掙扎——究竟我哪裏做得不好？還是此地已經容不下我？

與一個長時間貶低我及害怕我shine（發光）的老闆共事，很容易養成「自我懷疑」和過分揣摩上意的極不健康精神狀態。後來我慢慢想通，告訴自己：I'm bound to shine（我是注定綻放的），才能把鬱結稍稍擱在一旁，開始把老闆對我的邊緣化行為盡收歸眼底，說服自己不值得跟這樣的上司。

最可怕的是，他滿口八股地「教導」員工坦蕩蕩、不貪功名，自己卻不做好榜樣，一有機會便撲出來「自吹自擂」。我提出一個點子，他舉起大拇指說好主意，但隨即又說：「我早已想出來，只是讓你自行得出答案。」又拐一個彎來讚自己！

直到一次他在我創建的項目招待會上對外人介紹我為「參與者」，之後的飯局又不邀請我，我知道那是駱駝背上最後一根稻草。當手頭上的主要工作完成後我便提出請辭，當時他神情閃過一絲錯愕，「O嘴」之餘又要裝作冷靜，過了幾天才不停問應否因我的離去而關閉業務。

扶持引導 製造機會讓員工發光

我繼這次「針拮到肉才知痛」的經歷後，每跟別人談論管理時，除了說discipline和care員工外，多加另一層次：let your people shine。管理者在後面扶持隊員，還要製造機會讓他們發亮發光，就算早已想到答案，還要拐一圈引導對方想出來，還要一言不發讓對方own了那個好主意，才能陪養出他們的責任感、滿足感和擁有感。

倘若有人變得驕傲或take credit，就在旁邊教導他、提醒他，而不是還未發生任何事情之前便開始擠壓他、提防他，否則你只會培養出一批「喪屍」隊員——他們在公司喪失存在感和歸屬感，然後你又嫌棄他們太被動、沒主意。

反過來，如果你有這樣的上司，首先告訴自己：I'm bound to shine！不值得為一個妒忌你但又要把你用到盡的人而失去自己。替這樣的人賣命沒有前途，等到適當時機，轉戰到讓你shine的地方。

● Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩