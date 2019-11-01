制定晚宴節目 宜從員工角度出發

「公司需根據各自的文化，調整傳遞信息的方式，以及tailor made不同節目。」Katie強調，籌備周年晚宴，不能一本通書讀到老。她舉例說，較傳統、員工年長，或員工參與度不高的公司，不一定要安排天才表演，預先安排藝人表演或者更受歡迎。如果員工群偏向年長，可着重頒發長期服務獎，嘉許員工的多年付出。

提供獎金服裝費 增表演動機

Katie提醒，周年晚宴上，公司應切記有動機（incentive），員工才會額外付出。例如若晚宴設有dress code（服裝要求） ，公司設立最佳服裝獎，大家會更投入裝扮，氣氛自然更好。如果公司要招募同事參與天才表演，亦必須要有刺激員工參與的動機，最吸引的當然是獎金。至於公司想為同事組隊表演，她建議把表演的練習時間安排在工時內，並全額資助服裝，「感覺是員工為公司付出，公司亦會支持員工」。但對於來晚宴只為了抽獎，不太主動的員工，「就不要騷擾他們，勉強他們參與太多」。