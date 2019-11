展望未來 激勵士氣 周年晚宴凝聚人心 員工變身超級英雄

周年晚宴往往在兩個年度交替前後舉行,此時,前一年的業績塵埃落定,而新目標、新計劃亦伴隨新一年的來臨而落實,晚宴有如企業向員工發布年度成績表,方式軟性而貼地。「周年晚宴的核心,是透過共聚一堂的時機向員工發放信息、分享成果,例如交代公司業績發展,大市跑成點、人工加幾多。或重申公司理念、方向,令公司文化得以傳承。如果宴請外界生意伙伴,則多會show off未來展望,讓對方知道公司長遠計劃、業界定位,提升對方信心。」擁有豐富周年晚宴籌劃經驗的公關公司L Concept董事林苡晴(Katie)道。

企業架構多,信息在傳遞途中易流失。Katie稱,晚宴上安排管理層講話、短片播放、遊戲等,都是向員工傳播信息的一部分。「曾見過零售公司捽數,交代如何改善sales figure。又有銀行公司會邀請一些外界生意伙伴,讓對方知道公司的長遠計劃,令對方對來年公司發展保持信心。」對內對外,周年晚宴猶如一場大型的media event,務求對準目標觀眾發放適當信息。

創意包裝晚宴主題 帶出信息

以官方信息帶頭,聽來也許有點硬銷,但其實只要運用創意,硬性資訊亦可融入有趣的晚宴主題。L Concept的客戶之一、跨國電梯公司蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)便是一例。該公司每年的晚宴主題都緊扣其年度業績和目標,但表現方法則經過籌備小組的悉心設計,例如與超級英雄、變形金剛、星球大戰等扣上關係。

Thyssenkrupp東南亞區行政總裁陳明琛(Andy)說:「在業績較差的前年,我們在晚宴中採用了superhero主題。當時公司剛推出hero product,但產品要在市場受歡迎,要靠人,superhero亦即是員工。我們強調superhero的團隊精神,銳意鼓勵員工、提升他們的信心。去年則以transformation為主題,當hero product成功推出市場,員工便要gear up(準備上陣),準備足夠工具、技能和後援,變身為transformer面對挑戰,當時大家都踴躍穿上變形金剛服飾。今年則會強調電影《星球大戰》的一句對白『may the force be with us』,去年員工準備好,變了身,但新產品推出後一定會有阻滯,克服阻滯需要心力,所以寄語『願力量與我們同在』,希望員工繼續有動力衝刺。」連續3年的主題,均可見管理層的巧思。Andy表示,透過策略性管理方法,管理層早年已討論過公司的5年大計,大目標再分拆為每年的小目標。每年的周年晚宴,便是向員工講述該年進程的最佳時機。

管理層、員工團結「打怪獸」

連貫的晚宴主題,若通過有趣生動的呈現手法,信息將更為深入民心。要軟性又直接地向員工傳達,Andy說在晚宴中播放的3、4條劇情小短片均十分重要,「每集短片都有進程,例如起初有怪獸來襲,大家被擊敗。變身做工程師後,大家便成功反勝」。管理層和員工會在短片粉墨登場演出,如此傳遞信息,比傳統由老闆發言致辭「易入口」得多。

Andy強調,「周年晚宴絕非飲飽食醉、嘻哈一場就算」。每年晚宴過後,公司都會安排focus group,訪問不同階層的員工對晚宴的回應。兩年來公司業績的確節節上升,Andy認為,雖然未必歸功於周年晚宴,但員工當時接收到公司要求,多少能激起他們的動力。

