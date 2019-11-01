踏上苦力落腳點 尋毛里裘斯殖民往事

先後被荷法英統治 成苦力中轉站

今天，旅遊業超越了甘蔗，成為毛里裘斯最重要的經濟支柱。這個印度洋小島國，四面環海，陽光充沛，自然風光無疑是她的最大賣點。但如果你是個歷史迷，首都路易港是必遊的地方，當地導遊曾半笑半認真道：「這裏幾乎所有東西都是『進口貨』，由動植物以至人種也不例外。」事實上，毛里裘斯沒有原住民，人口主要由印度裔及非洲裔組成，其餘為亞裔及法裔。由於歷代祖先已在此扎根多年，故此當地人雖然長着不同族裔的面相，卻操一口流利法語及英語。

毛里裘斯人種混雜，全因昔日的一段殖民和「苦力大遷徙」歷史。當地曾先後被荷蘭、法國、英國統治，其列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的Aapravasi Ghat（Immigration Depot，移民局）遺址，於1834年由當時殖民的英國政府建造，是一個接載及處理過近50萬個苦力外勞的港口及辦事處。這些苦力來自印度、非洲各國、馬達加斯加和中國等地，登岸後主要被安排到當地的甘蔗園工作，有些則等待中轉至其他國家，而這個港口則成為苦力們的臨時居所。

今天，遺址建築大致保留了昔日佈局，大部分地方皆可自由參觀。當中予人留有最深刻印象的，要數格格分明的露天淋浴間，地面的去水孔依然保留至今；還有官方刻意鑄造的金屬腳印，標示苦力下船後的「落腳點」。

Aapravasi Ghat

地址：Caudan Waterfront, Port Louis

查詢：www.aapravasighat.org

◆遊蔗糖博物館 品嘗黃糖冧酒

在Aapravasi Ghat對面的，是公共巴士總站Immigration Square，總站設有多個巴士路線，前往毛里裘斯各市。如果時間充裕，建議乘一程巴士，體驗這地道親民的交通工具，遊覽首都以外的地方，例如Pamplemousses。由路易港總站出發前往Pamplemousses，車程約30分鐘，可到蔗糖博物館L'Aventure Du Sucre（The Adventure of Sugar），以及鄰近博物館的SSR植物園，許多遊客都會把兩個景點安排在一天行程中，一石二鳥。

毛里裘斯的甘蔗育成後，會製成各種副產品，除了煉成砂糖，亦釀製成冧酒（rum）。蔗糖博物館由昔日的甘蔗工廠改建而成，今天工廠雖已停運，但仍保留了煉糖釀酒的重型機器，讓訪客認識煉糖歷史及製造過程。入場費不算便宜（約100港元），但展覽尾聲分別有12款黃糖及多種冧酒任君品嘗，對嗜甜嗜酒者來說，應值回票價。

蔗糖博物館

地址：Beau Plan, Pamplemousses

查詢：www.aventuredusucre.com/en

◆國寶級郵票 每小時亮相10分鐘

郵政，是毛國歷史的另一個關鍵詞。當地有兩所有關郵政歷史的博物館，欲認識當地郵政史，到Postal Museum；欲一睹價值連城的國寶級郵票，則要到訪Blue Penny Museum（藍色便士博物館）。

郵票於1840年由英國人Sir Rowland Hill發明。1847年，英國於當時殖民地毛里裘斯引入郵票，讓當地成為歷史上首個擁有自家郵票的殖民地（香港為1862年）。首批郵票乃呈橙紅色的1便士（one penny）及深藍色2便士（two pence），各發行500枚。該批郵票之所以珍貴，不止因是首度發行或發行量少，亦因該批郵票屬於「錯版」。原來當時郵局犯下印刷錯誤，誤把郵票上的英文字由Post Paid印成Post Office，惟發現時郵票已在市面流通。

兩款郵票只有零星數量仍保留至今，散落在歐洲多國博物館，以及少數收藏家手上。毛里裘斯亦是在1993年，以1,725,000瑞士法郎（約1300萬港元）天價，才從拍賣行手中重獲一枚藍便士郵票。兩款郵票，全國亦只有1對，現於Blue Penny博物館長期展出。為減低燈光對郵票顏色的傷害，郵票每小時只會展出10分鐘。除了國寶郵票，館內亦展出了不少歷史地圖及相片。

另一邊廂，Postal Museum自身已是一座古蹟，始建於1865年。除了是博物館，亦是至今仍提供郵政服務的郵局。館內展出了舊式郵政工具，如印章、計重秤、郵箱、昔日郵差服飾等，亦詳述了國家郵務多年來的變化。

Blue Penny Museum

地址：Dans Caudan Water Front, Port Louis

查詢：www.bluepennymuseum.com/en

Postal Museum

地址：Port Louis Waterfront, Trunk Road, Port Louis

查詢：www.mauritiuspost.mu

◆清幽度假村 擁抱最美沙灘

毛里裘斯擁有天賜的印度洋陽光與海灘，遊覽該國不入住度假村猶如白去。何解？原來度假村幾乎遍佈當地氣候最好的西岸，坐擁最美的沙灘，若非住客，難以到達。

其中Club Med La Plantation D'Albion，是集團旗下最高級別的度假村之一。別墅臨海而建，環境清幽，吸引不少喜歡寧靜及私人空間的夫婦及情侶入住。特別推介村內位於Black River的沙灘，深褐的枯木與偏白的沙子，是本港難見的沙灘景致。下午時分，你可躺在沙灘椅享受閒情逸致，一邊飲杯Cocktail，一邊看書；又或在Infinity Pool邊浸邊看「鹹蛋黃」，C'est la vie！

度假村於早午晚及下午茶時段均有自助餐供應，部分菜式即叫即煮；酒精飲品更是全天候任飲。下榻期間，記者有幸遇上度假村周年慶祝活動。晚宴大排筵席，更有空中雜耍表演。度假村不定時舉辦特定活動，詳情可參閱網上資料。

Club Med La Pointe aux Canonniers

4日3夜住宿套票

收費：每位5949港元起（即日起至5月價格），4 歲以下小童免費。套票包括三餐、酒吧任飲、水陸活動和兒童俱樂部

查詢：bit.ly/2WrPt3s

● 旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：1港元約兌4.64MUR（毛里裘斯盧比）

機票：Air Mauritius來回香港與毛里裘斯，經濟艙票價由$6850起（含稅及附加費）。查詢：www.airmauritius.com

●有片睇，立即去片，遊覽毛里裘斯！bit.ly/33VJIxq

文： 歐慧兒

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com