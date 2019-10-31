回到節日初衷 亂世中反思死亡意義

不同種族的人看待死亡都有差別，就算是西方社會也有微妙的分別，由避邪、感恩到成為娛樂節目，統統離不開鬼魂、恐怖和骷髏的元素。要知道最初萬聖節「扮鬼扮馬」的原意是為了驅趕鬼魂，古時的人相信，故人的亡魂，會在11月1日回到故地，在活人身上再生，活着的人因為懼怕鬼魂，就在10月31日這天熄掉燭光，打扮成妖魔鬼怪的模樣，避免亡魂附身，久而久之，經過歲月的洗禮，這習俗慢慢演變出在萬聖節戴面具、化恐怖妝容的傳統。

另一邊廂，在墨西哥則有與萬聖節類近的亡靈節。當地人對死亡和亡魂抱有的是尊敬和紀念的心情，他們會狂歡、也會裝扮，載歌載舞地對死去的親人獻上祭品，迎接他們回到人間。當地文化並不忌諱死亡，從1913年一名墨西哥版畫藝術家波薩達（José Guadalupe Posada）的作品La Calavera Catrina可見一斑，作品名字在西班牙語中翻譯為「花花公主」，以女性為軸心的骷髏圖案作品，其法式奢華與喜悅的形象一洗對死亡的可怕，讓後世在裝扮上都會畫上Catrina骷髏頭妝，寓意與亡魂一同作樂。

時裝界的暗黑美學

死亡對很多時裝設計師而言，有種犯禁的獨特魅力，同時又可表現暗黑美學的一面，愈是神秘愈是美麗，不乏設計師將死亡重新包裝。其中發揮得最淋漓盡致的必定是Alexander McQueen，他的一生與死亡相連，無論是設計上或是他最終選擇離開的方式，正如McQueen曾說：「每個人心中都有一座可以隨心所欲，自在幻想的王國，光明樂觀與黑暗悲觀共存。我想我是一個容易傷感的人，我的作品總帶有一絲悲傷，但悲傷的背後是浪漫。」Mcqueen的風格晦暗，鮮紅晚裝令人聯想到血液，解構剪裁則帶來毀滅、滅亡的感覺，他成功將美麗與恐懼包裝在一起，1998年以聖女貞德為題的焚燒場景，還有2001年的Voss騷，利用了大量的飛蛾作場景道具，寓意與死亡一樣，短暫而悲壯。這股黑色美學吸引了不少設計師，如Rick Owens和Vivienne Westwood等的設計，都帶有黑色氛圍，不少黑色元素都是從死亡中演變出來。Gucci 2019的Resort時裝騷，就是以死亡和復活為主題，在古羅馬陵園阿利斯康的墓地舉行，與但丁的《神曲：地獄篇》裏的墓園一致，死亡成為一種解脫。品牌藝術總監Alessandro Michele把對生命和死亡的細節寫進詩詞般的畫面，浪漫而前衛，而2019秋冬系列的設計將複雜華麗的蕾絲、金線剌繡配合復古糜爛的造型，多少亦延續了同一設計方向。

當死亡如此接近

說回萬聖節，在太平盛世之下，人們沒有太多憂慮，尤其對年輕人來說，死亡的概念就更為遙遠，自然能將萬聖節變成嘉年華，把痛苦、死亡與鬼魂當作玩笑，尋開心一番。可是，當一個社會充滿紛擾與疑團，暴力甚至死亡與我們變得接近，人們早已置身恐懼不安當中。在這樣的大環境下，何不回到節日的初衷，好好哀悼逝去的亡魂？希望和平與公義能撫平社會的傷口，並在上面重新長出鮮花，這才是生者的最大責任。

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文：Sammy

編輯：王翠麗

化妝及髮型：Chris Lam、Heather Cheng

模特兒：Silver Poon (CalCarries)、Hior K. (Quest Models)

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