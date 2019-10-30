Collect：秋拍藝術盛宴 嘉靖帝與村上隆跨時空對話

「約500年前，中國的小朋友鍾意玩什麼？」佳士得香港中國瓷器及藝術品部專家唐晞殷指，「明嘉靖青花庭院嬰戲圖蓋罐」上的是嬰戲圖，便描繪16個男孩子玩不同遊戲。「有人扮老師、有人騎玩具馬仔，只要繞蓋罐走一圈就可了解當年孩童的玩意。」嘉靖是明代中晚期君主，一生渴望多子多孫。「工匠投其所好，繪畫大量兒孫滿堂、一片歡樂景象，成為這時期的特色。」

蓋罐化身明代孩童遊樂園

唐晞殷說此蓋罐體積巨大，蓋子可完整地保留數百年實屬難得。而來源方面，它曾由上海銀行家胡惠春及著名藏家徐展堂珍藏，相信會吸引不少買家追捧。「若對比場內另一款『清乾隆青花纏枝番蓮紋天球瓶』，會發現天球瓶的釉光更潤滑、發色更準確。而圓潤的瓶身製作難度更高，可見清代技術有很大進步。」

明清的瓷器工匠，也想不到自己的作品在數百年後會和村上隆的作品同場亮相。村上隆及菲瑞·威廉斯（Pharrell Williams）的作品The Simple Things，是今次裝置藝術的焦點拍品。二人使用玻璃纖維、鋼、LED燈、寶石和鑽石，製作成蛋糕、汽水、保濕乳液和鞋子等日用品造型，放置於一個類似怪獸口腔的裝置中。這些「日用品」可隨時從「怪獸口」中取出來觀賞，設計意念是在日常生活中看見不平凡，玩味十足。

今季的領銜當代畫作，則是常玉於1950年代創作的登峰造極之作《五裸女》，專家估計有機會以超過2.5億港元成交。亞洲20世紀及當代藝術部專家張丁元說這是常玉尺幅最大的裸女油畫，亦是他唯一繪有5個裸女的作品，於2011年曾以1.28億港元成交。而他另一幅作品《曲腿裸女》最近在一個拍賣會以近1.98億港元成交。

「《五裸女》中人物白色的肌膚配襯紅、黃色背景，有點畢加索的味道，似乎他想與對方呼應。不過，西方女像群圖的人物面相近似，常玉筆下女性的表情卻各有不同，似乎是刻意作對比。從正面看她們的身體，會感覺圖中央的一位裸女站在最前，若只觀察各人的腳又會覺得大家的距離相差不遠，這種錯覺就是玩味之處！」張丁元說。

常玉《五裸女》估價2.5億

另外，趙無極的《24.12.59》亦相當吸睛，深綠色的抽象畫面爆發力量，令人聯想到神秘的北極光。中國畫方面，亦有來自北美私人珍藏的吳冠中作品《美利堅大峽谷》。不少人都看過他對江南山水的描述，此作以大峽谷為題，簡潔的點線面亦可編織出氣勢逼人的景象。

佳士得香港珠寶部資深專家蔣肇丰則在今年的展品中特別介紹一對屬D/IF, Type IIa等級的鑽石耳環。「兩顆梨形主石分別重17.62卡及17.01卡，顏色和體積極接近，估價高達2200萬至3000萬港元。」另外，他推介一套由Bulgari設計的藍寶石、月光石耳環頸鏈。「設計師不用容易釋放火光的切割法而使用蛋面設計，散發出類似玉石溫潤的感覺。」蛋面設計對寶石品質要求極高，否則內含物會表露無遺。

■ 佳士得香港秋季拍賣會

日期：11月22至27日

地點：香港灣仔會議展覽中心

查詢：www.christies.com/zh

文：呂瑋宗

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com