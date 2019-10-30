People：義教健身 發放正能量

設專頁糾正錯誤健身概念

「我中四時，開始覺得男人要強壯、玩不同球類運動，於是開始接觸健身，修讀運動科學及體適能應用學習課程。我發現如果沒有教練指導，根本不知道動作正確與否，明白到健身教育的重要。」 Don說。於是他萌生推廣健身文化的想法，在2017年開設「GYMZACDON健身的事」facebook專頁，分享健身資訊，更希望藉此糾正錯誤的健身概念、與不同健身人士交流。

「健身最主要目的是強身健體，在運動中得到快樂。可惜健身文化在香港得不到政府的足夠支持和推廣，令不少人對健身的概念仍停留在追求健碩身形和減肥——其實健身有不同範疇，如運動表現、運動治療、舉重、健力、混合健身（Crossfit）等，所以要令全民有基礎的健身概念，而不是只相信每天花數分鐘便能減肥的網上資訊。」

用心教導助學生解決問題

Don認為近年不少大型連鎖健身中心倒閉，令不少健身教練轉戰小型健身中心或以自由身工作，教練更要增值吸引顧客，形成良性競爭。那麼要成為一個健身教練需要具備什麼條件？Don說：「第一，從身形要讓人看到有健身或運動的習慣；第二，良好職業操守；第三，精通某一個健身範疇；第四，不斷學習，不能土法煉鋼；最後和最重要的一點是心態，你做教練的目的是為掙錢抑或是幫學生解決問題和成長？就算你能夠游說學生付上萬元費用，但沒有用心教導的話，最終只會落人口實。」

Don在短短5年的工作日子中學到面對壓力、人際關係處理、保持謙虛和回饋社會。Don聯同其他教練舉行義教，令不同階層的市民特別是年輕人，能夠接觸和學習正確的健身知識。Don說：「始終香港健身文化不太盛行，物以罕為貴，健身或教練費用對青少年有一定負擔，他們對健身知識有強烈渴求，不應該因為經濟問題，而得不到正確的專業知識和教導。第二，從近來的社會事件，看到遊行人士的身形較瘦弱，我並不是想教唆什麼，但希望大家遇到危險時也有足夠體力逃離。而健身，本身也是一種健康運動，能為大家和社會提供正能量。」

文：Kris Chan

編輯/梁小玲

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