Watch Out：塑造個人獨特造型 男人珠寶 不止腕表

相對於女性珠寶市場，男性珠寶確實是一塊未被開發的新大陸。根據Euromonitor International的消費調查數據，全球男性高級珠寶銷售額在2018年為58億美元，跟2013年相比上漲達23%。的確，現時愈來愈多男士開始考慮佩戴腕表以外的飾品，在社交媒體上也能發現愈來愈多男造型師和網絡紅人選擇佩戴珠寶塑造個人獨特造型，大家也愈來愈接受男性將珠寶作為展示個人風格的配搭飾物。

在Tiffany的官方網站上，可以看到品牌現時的男裝產品，數量的確比女士的少得多。雖然近年愈來愈多男明星佩戴Tiffany T系列，看中其設計富力量和現代感覺，但男裝手鏈、頸鏈、戒指等，仍只佔品牌產品的很小部分；而品牌在過去十幾年間，也的確從未推出過針對男性的珠寶系列。可能因為Tiffany T系列推出市場後的熱烈反應，品牌終於開始正視男士珠寶的潛力，並着力擴大在男性市場的影響力。

開發多類產品 更具「男人味」

品牌剛發表的兩個針對男士的系列為Tiffany 1837 Makers和Diamond Point，總共囊括近100件單品，包括常見的手鏈、頸鏈、戒指等，當然也有腕表、皮製品及家居產品，甚至還有一副全手工製作的純銀國際象棋套組。品牌也將根據男士需求，開發啤酒杯、雞尾酒杯等家具和廚房產品。在一組男士珠寶系列的宣傳照片中，便看到珠寶、棒球手套、指南針這些較具「男人味」的物品，明顯比以往的Tiffany多了一分硬朗剛陽氣質。

Tiffany 1837 Makers系列的腕表早前率先來港，其中包括27毫米男士腕表。這枚瑞士製作的腕表綴有獨特的「T」字圖案，可選配精鋼表鏈、黑色皮革表帶或鱷魚皮表帶。18K黃金或玫瑰金配精鋼表殼刻有Tiffany 1837 Makers一系列印記，包括「T&CO MAKERS」和「NY」字樣，及其他向Tiffany家品致敬的標記。腕表設計簡約細膩，反映品牌的製表傳統。Tiffany & Co.早在1837年在紐約開設首間專門店，及後跟瑞士製表商Patek Philippe建立起深厚的關係，將高級機械製表帶到美洲市場。在1860年代時，Tiffany跟Patek Philippe更在瑞士日內瓦共享製表工坊，確保Tiffany鐘表準確可靠，並在瑞士日內瓦Grand Quai 10號開設分店。Tiffany亦一度為了應付市場對腕表的需求，擴充並興建自家表廠。品牌當時委託了瑞士建築師Jacques-Elysée Goss，在日內瓦Cornavin車站附近建造一幢四層高大樓，集零售店與當時最先進的工廠於一身。

Tiffany 1837 Makers的名字，正是呼應品牌起家的一段歷史。除了為男士而設的27毫米版本，系列另有直徑22毫米的女裝款，腕表同樣綴以「T」字圖案。跟男裝腕表的分別除了是尺寸外，也包括鑲嵌於精鋼或18K玫瑰金表殼兩側的兩行Tiffany鑽石。系列男裝腕表搭載精準的自動機械機芯，女裝則用上石英機芯，均能夠輕易跟品牌其他系列mix-and-match配搭佩戴，可會成為新一代必備時尚item？

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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