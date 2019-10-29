論盡教育：博士何價？

捐錢「僭建」 胸無點墨

除發水博士外，另有「僭建博士」。何謂僭建博士？僭建本是非法，但僭建博士的僭建卻是合法，而且頒者欣然，受者無愧，授受皆悅。大學每年畢業禮中，例牌頒發三數位名譽博士，他們有些是在專業界卓有成就的人；有些本身已是名滿天下的博士學者，接受名譽博士是錦上添花而已；有些是捐錢給該大學的富人。捐款給大學發展是好事，學校為感激他的慷慨而以名譽博士學位回報，也無可厚非。但是，王師奶總覺得對真正寒窗苦讀，日以繼夜在實驗室研究有成的真博士不公道。放眼看城中一些所謂名譽博士，26個英文字母尚未識齊，胸無點墨，名片印有博士銜頭（多數略去名譽二字）。左右的擦鞋仔，博士前，博士後，叫得震天價響，他例必𠵱起棚牙，欣然受落。小婦人聽得除了毛管戙篤企外，感到是對經年苦讀響噹噹真博士的一種踐踏。

踐踏埋頭苦讀真博士

「博士」原是官名，始於戰國，秦朝時有博士70人，掌通古今；漢武帝時，設五經博士；唐有太學，博士兼做教授。在科舉制度上，博士這官職發揮很大作用。博士是在某一個專門上有特別知識的人，十分尊貴，今時今日，竟演變成「發水博士」、「僭建博士」和「買賣博士」，令人惋惜。有些落後國家，什麼都可以賣，博士學位固然可以賣，猖狂到明碼實價，不知何年何日，這買賣歪風竟吹到香港。據新聞報道，有行政會議成員、立法會議員、人大代表、政協委員都參與虛無縹緲的榮譽博士「交易」，相信仍有為數頗多的知名或半知名人士都在這漩渦中。有人說受騙，王師奶相信這是刻意的「受騙」，他們都是江湖歷練人物，真係咁大隻蛤乸隨街跳，9萬8買個博士銜？有人鍾意坐轎才有人抬轎，有人要欺世盜名才有人賣假銜頭。小婦人不怪責這些要浮名充有料的草包，只為焚膏繼晷，埋頭苦讀的真博士叫屈。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第265期]