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Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：給20歲小T的信

【明報專訊】小T：時間過得真快，我差一點就忘記了下一個禮拜就是你的生日。還有我真的是老了，差一點竟記錯了你今年仍是19歲。媽媽先祝你生日都快樂，快高長大肉騰騰！

兜兜轉轉去了英國讀大學，多謝你用成績告訴我，這是一個非常明智又正確的決定。我講的不是你出類拔萃的成績，而是你多麼的享受大學生活，你發掘到讀書的樂趣，記憶中從未見過你像開籠雀般講個不停，燦爛的笑容，堅定的眼神，談吐舉止溫文爾雅大方得體，媽媽衷心替你高興。

智勇雙全真君子 惟胸襟不夠廣闊

小時候和你返學校見班主任的場面歷歷在目。每一年的班主任老師們，都對你的課堂表現讚不絕口，還有異口同聲為考試成績未能反映出你的優秀抱不平。見證你到英國讀書之後歸來的脫胎換骨，優異成績的背後，媽媽知道你很用功努力，廢寢忘餐寒窗苦讀，用成績證明自己的能力和實力。昔日的小T今日羽翼已豐可以振翅高飛了，寫這封信給你的時候，我按捺不住激動，心中有說不出的欣慰和感動。

媽媽對你的期望，是成為一個智勇雙全真君子。做人處世緊記君子有所為，有所不為；勇者無懼、智者無華、霸者無雙、仁者無敵、無欲則剛。要真正明白當中的大道理，不是一朝一夕的事。你的思想眼界見識見地都有大將之風，唯獨胸襟不夠廣闊，得勢不饒人，媽媽是個過來人，希望你不要重蹈我覆轍，能夠修心養性，理從是處讓三分，得饒人處且饒人。

媽媽不願成包袱 願你大鵬展翅

你心地善良宅心仁厚，媽媽一早知。你有雄心壯志希望幹一番事業，不只是為了吐氣揚眉，是為了有能力令我安享晚年頤養天年，你的一番心意，我亦知。但其實你有這樣的心思心意，我已經心滿意足。我不希望成為你人生的絆腳石，更加不希望成為你的包袱，還記得媽媽早就送了你一對翼嗎？男兒志在四方，我最想見到你雄心壯志大鵬展翅，開拓你想要的未來。

剛剛在facebook分享了你們兩個小時候和我的對話，特別highlight的，是你小時候答應一定會讓我吃得飽穿得暖住得好，承諾不會和對我不好的人結婚。當日的媽媽的確有私心，總想兒子留在身邊陪伴多一點。但都只不過是和你開玩笑，千萬別當真。你的人生路，媽媽只能陪伴你一程，不捨不捨還需捨，我們終須一日會永別。所以如果有幸遇上一個和你志趣相投，可以攜手結伴走屬於你們兩個的人生路的女孩，你要好好珍惜愛護。

你和姐姐兩個都是上天的寵兒，自小備受寵愛在呵護備至中成長，還得到很多長輩的關懷和支持。所以你要記住常懷感恩的心，不能浪費上天賜予的天賦才華，不可以辜負愛護你的所有人的期望。除了努力讀書，還可以作更多方面的不同嘗試，人不風流枉少年，記住風流不下流，學識保護自己就得！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

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