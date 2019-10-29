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Happy PaMa 教得樂 第265期

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家庭有教：4個「炸彈」 摧毁婚姻關係

【明報專訊】外國和本地研究都發現，父母的婚姻關係愈差，孩子的情緒和社交問題愈多。所以，如果家長想孩子發展得好，可以從夫妻關係做起。美國婚姻關係研究權威John Gottman就提醒家長要留心4種特別負面的互動方式，包括批評（criticism）、蔑視（contempt）、辯護（defensiveness）和漠視（stonewalling）。這些負面的互動方式，對婚姻關係百害而無一利。

父母關係差 影響孩子情緒

批評：

攻擊配偶的性格特點，把配偶的負面行為歸咎於他們的內在性格（如：「你總是逃避問題！」、「你從不主動尋求解決方法！」、「你就是那種不負責任的人！」）。

蔑視：

故意用說話或身體語言令配偶感到難堪，當中可能包括謾罵（如：「白癡」、「無腦」）、嘲弄（如：「我懷疑你有老人癡呆？」、「你今日沒有吃藥嗎？」）和蔑視的肢體語言（如：冷笑、反白眼）。

辯護：

把責任完全推到外在環境上（如：「我要忙着掙錢，沒有時間處理這些無謂問題！」）、先說「是」後說「不過」（如：「是，不過我也不想這樣……」）、用其他的投訴去回應配偶的投訴（如：「你先管好自己的情緒再跟我說這些吧！」）。

漠視：

突然改變話題，完全忽視配偶的投訴（如：「你交了電話費沒有？」）；沉默不語，恍如冷戰一樣；從配偶身邊走開，或自己走入房關上門。

面對困難 叫停負面互動方式

面對困難是解決困難的第一步！如果家長發現自己在夫妻互動中出現批評、蔑視、辯護和漠視等情况，可以先在腦袋叫自己停止，再嘗試用下一期「家庭有教」介紹的方法去處理。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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