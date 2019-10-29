副刊
Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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多多指教：不要讓孩子愈讀愈蠢！

【明報專訊】到了10月中旬，開學個半月，學校都紛紛進入測驗周。我們這些有孩子的師奶，社交媒體當然也被師奶朋友幫孩子們溫習的相片及帖文洗版了。在屏幕裏也感受到無論是小朋友或是家長，也有不少壓力，很多父母更形容為親子關係大挑戰！

小二考題密麻麻 逼學生死背

小學生要測考的課題愈來愈深，已經不是新聞了，我也見怪不怪；但從前我以為只是內容艱深難明，最近才發現連出題方式也難了，比以前有很大出入，不再像是我們的年代，低年級的答題有詞語可以選，而是要將生字默寫出來，所以考的不單是內容，更要學識寫生字。

二年級生，一科測驗，要寫的重點和生字有幾張紙，是幾張密密麻麻、沒有圖畫的A4紙。要拿高分，在他們年紀怎可能用自己的文字寫出來呢？於是，死記和背誦是不二法門。學生如果用這方法拿了高分，覺得有效，下次一定繼續用這背誦的方法。久而久之，最叻的學生慢慢變成最蠢的學生！因為他們只會背誦，不會願意跳出框框，想多一步。他們甚至連真正求明白這些道理的動力也減卻了，因為明不明白根本不重要，背好了就是不明白也可以拿高分。集中背好筆記裏的每一個字，牢牢記着生字怎樣寫就好了。尤其是乖乖的孩子，更易墮入這個陷阱。

生活中探索 抽象道理變有趣

在這些制度下，作為家長，有什麼方法防止孩子愈讀愈蠢呢？我相信是給他活學活用的機會。課本是死的，知識是活的。當學到一些科學理論時，不妨跟他們在日常生活中找找例子，或一起做一些簡單而有趣的小實驗，嘗試提問，給他們機會解析，這樣比背懂課本裏的文字更有用。不要介意分數，只要他明白就收貨了！

入秋之後，很多學校都舉行秋季大旅行，我兒子也有。可是他參加的不只是一次的學校旅行，而是一次field trip，在旅行地點用遊戲方式探索正在研習的課題，令本來既抽象又難明的道理，變得有趣又深刻。這個安排，我欣賞極了！

文：多多醫生

作者簡介：兒科專科醫生、兩孩之母。做媽媽的經驗體會到兒科的精髓，也看透媽媽的心情。加上兒科的經驗和對兒童發展的理解，對育兒有一點點體會，希望與大家分享。

http://www.facebook.com/drdorothytam

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