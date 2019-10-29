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Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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遊子歸加：公正價值觀 助孩子學公義

【明報專訊】最近常常和孩子討論，我們現在的公民社會是怎樣由人民公約組成，如何由武力維持安定的原始社會，演化成為今天以所有人共同利益為前提去保持和平的社會。這個聽起來好像很困難的題目，孩子神奇地一聽就明白。

過往犯種族罪行 加國深刻反省

孩子對於公義的高度認知，要多得加拿大講求公平公正的價值觀，以及在學校裏舉行各種宣揚平等權利活動。Pink Shirt Day就以防止校園欺凌和性別多樣化作為主題，Terry Fox Run就頌揚以自己生命去燃亮希望，9月舉行的Orange Shirt Day，是加拿大對自己犯下的種族罪行，作深刻反省和教育。

加拿大立國短短150年，雖然沒有發生像德國納粹的滔天罪行，但也有她的黑歷史。西方過往幾百年殘酷不仁的殖民歷史裏，倚仗着先進的技術優勢，殘殺和殲滅了不同地方的原住民族。美國、加拿大和澳洲在開發過程中與原住民族的衝突數之不盡。即使到了20世紀，對原住民族的歧視都沒有消減。白人社會不但沒有尊重原住民族的語言和文化，更加視他們的社區為罪惡溫牀。為了把原住民的「問題」「連根拔起」，當時加拿大和澳洲曾把原住民孩子，強行從原生家庭帶走，集中放在寄宿學校接受「西式」教育，以期長大後可以「融入社會」。

這個政策不但有違倫理，斷絕了原住民的文化繼承，更牽涉到不少虐待和性侵案例。計劃最終沒有創造出「融入社會」的原住民，卻製造了一群飽受精神傷害，失去至親和文化的原住民。縱然相關政策已經在70年代初被取締，但曾經受影響的孩子卻一輩子活在陰影中。這種族罪行成為了加拿大和澳洲歷史上極不光彩的一頁。政府到2008年，才正式向受害原住民道歉。

如今加拿大政府除了補助原住民學業和就業外，也舉辦很多活動，重新培植他們的文化。學校定期有原住民來講述原住民歷史和故事。在2013年，一名原住民在學校訪問提起自己被送到寄宿學校裏第一天，祖母送給他的橙色T恤就被沒收，換上制服。被沒收T恤，象徵了寄宿學校剝奪他們本來擁有的權利。這個故事在媒體廣泛傳播。後來加拿大很多學校把9月30日定為Orange Shirt Day，邀請原住民向小學生講述寄宿學校這段慘痛歷史。

坦誠面對錯誤最重要

這種教育，讓我想起德國柏林，二次大戰德國納粹暴行的資料，無處不在。現代的德國人，用最認真沉痛的心情承認過錯，避免再發生這種可怕事情。我想，近代歷史中，很多政府都犯了侵犯其他族裔權利的罪行。最重要是能夠坦誠面對錯誤，教育下一代，讓他們避免重複錯誤！

晚飯時，我再一次問小朋友Orange Shirt Day起因和意義，他們非常準確地說出來龍去脈。孩子可以學習正確價值觀，對其他人有同理心；不會因為受到偏頗的愛國教育，而對其他民族的苦難置諸不理。就這一點，抵得上移民加拿大的所有代價。

文：Edkin

作者簡介：正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。

http://www.facebook.com/edkinphoto

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