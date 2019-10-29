副刊
Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：為人父母的大冒險

【明報專訊】致力身心靈工作、創辦台南市家庭EQ協會的劉仁州老師偶爾會來港辦工作坊，講題包括個人與家庭、親子關係等，每次聽他的課，都獲益良多。其中一次令我印象極深，他說：「家長不冒險，孩子不成長。」

其實道理不難明白。孩子愈受保護，就愈是脆弱。唯有經歷過失敗，孩子才會真正擁有自己的判斷力。愈肯讓孩子自己解決問題，孩子就愈有能力，成長得愈好。道理儘管顯淺，但實際執行上，父母往往受不住「擔驚受怕」的感覺。每個孩子都是獨特的，世界上沒有一條絕對的「成功」方程式。然而很多父母都會不自覺預設一條「成功」之路，一旦孩子有所偏差，就會焦慮萬分。

父母們構想的「成功路徑」通常是來自個人經驗，而在生活壓力極大的香港，成功的定義也往往深受周遭家長影響。巨大的集體壓力每每噬咬，拷問父母有否為孩子準備「妥當」。我細仔現在讀K3，猶記得他K1時，已有家長憂談升小，甚至傳來全港幼稚園功課討論的群組連結。多少人明知徒添壓力，也會為了「將來較有保證」而替孩子作種種部署，可謂願者上釣。

我明白大部分家長的恐懼，那種不敢不玩這遊戲的痛苦。我慶幸的是，自己的成長經驗與高齡，讓我有足夠的定力，可以安心地不加入主流的作戰家長群，同時相信世上另有一條甚至更多條路——即使沒為孩子鋪排最好的路，他們都會有自己生命的韌力，以自己的方式和步伐成長。

我生長於海邊木屋區，父母沒能力好好照顧家裏的一大堆孩子。雖然關心匱乏，卻也因此而給了我們極寶貴的自由空間，獨立成長。還記得初小某天，我拿着英文課本坐在屋前，突然想通了，指着自己說「I am a girl」、指着弟弟說「You are a boy」，再興奮地指着路過的人不斷造句。鄰家大姐姐見狀，丟下一句「你瘋了嗎」，我奇怪她怎麼不明白我的快樂，遂悄悄聲的繼續造句自娛。

勿剝奪孩子「自己發現」機會

爸媽從不要求我學什麼，是我自己發現「學懂」知識的巨大喜悅。那種深刻的快樂，我至今不忘。所以我一直相信，學習可以是自發的、無比快樂的，關鍵是切勿剝奪孩子「自己發現」的機會。孩子會有足夠的韌力，為自己鋪砌往上爬的路，那不是一條父母能想像的路。當然，我也遇見過許多其他孩子的成長。孩子無心學習，很多時是因為他還沒成長到那個階段、體驗不到學習的趣味，又或未找到更適合的路，他需要的是父母更大耐心的等待和信任。我見過好些晚成的孩子，到了高中才開竅發力，成就卻不輸於人。况且，把目光放遠，到了在社會打拼，最終影響一個人成敗的，也不會是以前考過多少個A。若能着眼遠處，也許會較易放低對孩子該當如何的執著。

如劉老師說的，不要給予孩子所有的答案。他們不會按照你的願望成長，他們只會用自己想要的方式成長。

父母相信孩子，就是相信生命、相信每一個生命都有成長的能力，即使有錯，也會在錯中愈來愈做得好。孩子成長得如何，看的就是父母有多大勇氣和決心向「大冒險」進發，放手讓孩子體驗、嘗試。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

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