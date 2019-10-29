副刊
Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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家教明言：親子力量6個A

【明報專訊】孩子呱呱落地，爸爸媽媽為着新生命的來臨既興奮又緊張。然後一家人面對很多第一次的喜悅，小寶寶第一次喊媽媽帶來的感動、第一次在地上爬出可愛又笨拙的動態、第一次做「畢加索」，用小手畫出獨一無二的抽象畫作……生命帶來的驚喜太多，爸媽不禁感讚上天的賜予，一家生活樂也融融。直到孩子漸漸長大，有一天，爸媽為孩子的「不達期望」而懊惱，我們一邊叫孩子不要急，另一邊又要孩子必定要快；我們一邊希望孩子發掘自己的興趣，另一邊我們為着「孩子的將來」而打點他們的「興趣」；我們一邊希望孩子建立自尊自信，另一邊我們又對孩子否定和比較。直到一天爸媽發現與孩子的身影漸行漸遠，覺得孩子「話極唔聽」，一家人在努力興建，但原來兩代關係已被破壞殆盡，剩下的只是彼此也在捱。

學習建立6A的次序

婚姻子女教育專家Dr. Josh McDowell與婚姻家庭及兒童教育註冊輔導師Dick Day合著，吸引全球眾多讀者的暢銷書籍《6A的力量》帶給無數家庭嶄新的親子視野，書中提出的6A教育原則包括接納（Acceptance）、讚賞（Appreciation）、關愛（Affection）、時間（Availability）、責任（Accountability）和權威（Authority），這些原則相信對爸媽並不陌生，但作者想帶領我們思考更是建立6A的次序。建立6A就好像蓋房子，親密的親子關係是整座房子的根基，「接納」與「讚賞」就是建造這個地基的重要材料，只有父母先接納了孩子，孩子才會開始接納自己；「關愛」和「時間」就是陪伴孩子成長的重要支柱，當房子的根基穩固，我們就可以暢通地和孩子談到「責任」，而兩代間深厚的親子關係更令爸爸媽媽能夠有效運用「權威」去教導孩子。爸媽在這樣的管教氛圍下，也不會隨便動氣和發泄情緒，就像聖經教導我們說話時如有調和的鹽，令聽到的人感覺良好，孩子自然更願意和爸媽建立良好的互動溝通。

孩子的明天從美滿的親子關係開始，願家長成為孩子心中的真英雄，多接納和欣賞自己的孩子，在教養孩童成長時勿忘初心，我們不是要下一代唯命是從，而是希望孩子能自信自立、擁抱夢想，為世界帶來更美好的將來！

文：鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

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