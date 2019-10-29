副刊
Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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永明的天空：謊言

【明報專訊】不知打從何時開始，我們對謊言的敏感度降低了……有人說過：「真的假不了，假的真不了」，真的嗎？

1997年，《鐵達尼號》上映，故事感人浪漫，電影配樂了得，歌曲家傳戶曉，翌年最終獲得11項奧斯卡金像獎，而最令筆者印象深刻的，是導演突破了視覺特效的極限，創數位影像技術之先河；那時我想，此片之影像天馬行空，既超越了現實生活，卻又活現了所謂的「真實」，叫人真假難分。

白色謊言 只為令大家好過

真真假假，假假真真，為人父母，培育孩子誠實真摰，比培訓其有十八般武藝重要得多，你同意嗎？英語世界中有個詞叫White Lies，中譯白色謊言，意指有時因為不想令場面尷尬或無意間得失別人，於是說一個小小謊話，企圖「瞞騙」一下；大多涉及一些看似無傷大雅之事，例如老闆請客，明明吃不飽，口裏卻說成：不錯呀！很好呀等等一些婉轉到不得了，甚至模稜兩可的「灰白」言辭，欲令人人好過，是謂人之常情！？

有時又或者不想打擊剛萌芽的信心，於是嘗試放大僅有的好處，避重就輕，例如孩子學琴多時，惟懶於練習，技巧自然生疏，某日偶然興之所致，「獨指琴魔」，父母看在眼內，見其能坐在琴前已是Good Job，當然期望孩子能繼續努力，於是美言一番，鼓勵鼓勵；此等美言有多真，我想孩子們其實最是清心，哪句真，哪句沒那麼真，他們都能分辨，只是未必能說個明白，遑論動機若何。

朋友們，白色謊言也好，灰白謊言也好，這些年來我們耳濡目染，不多不少也學會了一點點語言藝術（或者偽術）。近月人人重視資訊Fact Check，不輕言相信，必定查究事實，相互驗證，末世情懷濃厚，恍如「殺到埋身」。無論如何，如此思考態度實乃生活於這個後現代社會必備良方，也是孩子們面對勇敢新世界必要精通的生存之道。如果覺知（Being aware）是面對幻想的不二法門，看來這是時候讓我們反省反省，做個超級老實人，對己對人，坦誠相待，以身作則，好讓孩子們自覺追隨，身教永遠也重於言傳吧！

諾貝爾文學獎得獎作家索忍尼辛曾說：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊……但是他們依然在說謊。」今日香港，謊言處處，縱使妄語無窮，黎明一到，必如露如電，盡化泡影。

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

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