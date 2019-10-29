副刊
Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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家家有禮：本地種植香草 煮出健康料理

【明報專訊】要保持身體健康，飲食佔了重要的一環。來自本地的創新企業、水耕菜園Farmacy，透過創新農業科技，培植「 Made in Hong Kong 」的食用花卉和香草。將軍澳廣場現聯乘Farmacy，舉行「習慣吃得好」健康生活體驗活動，把這些新鮮本地種植的香草帶到商場，讓大家一睹智能農業培植技術及品嘗本地香草的即摘鮮味。

同時，為讓大家學以致用，多位著名餐飲品牌主理人將運用本地種植的香草及其他材料，製作出健康料理；周末工作坊又會有專人指導大家以天然材料製作清潔用品，環保之餘亦支持可持續發展。此外，將軍澳廣場於活動期間的周末推出美食車，周四至日則開設有機市集，讓大家更能感受健康生活態度之餘，亦為「吃得好」提供多一個選擇。

■INFO

將軍澳廣場「習慣吃得好 健康生活體驗」

日期︰即日至11月10日

地點︰將軍澳廣場1樓中庭

報名︰於「 TKO Plaza 將軍澳廣場 」 facebook專頁（http://www.facebook.com/TKOPlazaMall）報名參加

查詢︰2207 4001

■送法式編織購物袋

將軍澳廣場送出法式編織購物袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。截止日期：11月5日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

相關字詞﹕活動情報 體驗試用 食買玩 家家有禮

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