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Happy PaMa 教得樂 第265期

Happy Pa Ma

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親子郊遊：秋天郊遊好時節 探羊駝BB 通山跑放電

【明報專訊】踏入10月尾，秋高氣爽，周末最佳節目，當然是拋開書包，走到郊外大玩特玩。未想好行程？不用擔心，今次我們帶大家先到動物農莊，探訪首次在港亮相的羊駝BB，之後再走進多條適合一家大細的行山路線，讓小朋友盡情放電，見證大自然的美麗。

文︰許朝茵

模特兒︰Jade、Alicia、Alivia

提到羊駝，大家未必聯想到是什麼動物，但一講「草泥馬」幾乎人人都識，但其實羊駝才是牠們正式名字，我們也由今天開始，齊齊叫牠們羊駝吧！位於錦田的有機薈低碳農莊菠蘿園，近日從澳洲引入4隻羊駝，分別是2男2女，年齡全為約2歲半。不講不知，原來羊駝的壽命平均有20歲，由此推斷，牠們仍只是「小朋友」階段，這些羊駝每隻約45公斤，圓鼓鼓的身段，加上呆呆的表情，絕對是萌爆的代表。

害羞羊駝 埋身有技巧

除了從遠處觀看，農莊亦設有親親羊駝時段，一家人可走入羊駝圈，親手餵飼。菠蘿園市場部主任黃詠詩（Wing）教我們要慢慢走近，避免動作太大，否則會嚇走牠們。確實，採訪當日，當小模特兒走進羊駝圈內，興奮得想衝向羊駝時，牠們便立即嚇得拔足逃跑，躲在角落。

不過，小人兒大吃檸檬後，在圈內悶悶不樂「企定定」時，4隻羊駝反倒過來走近我們，Wing笑說︰「其實羊駝就好像小朋友般，雖然膽小，但又很八卦，想知你們（記者及小模特兒）正在做什麼。所以你們只要有耐心，就可以餵得到。」最後，小模特兒放慢手腳，順利親近到羊駝。

想更容易親近羊駝，Wing給大家貼士，要先向羊駝首領入手，「羊駝是群居動物，牠們亦有首領，而4隻當中，毛色最深、呈深啡色那隻，便是牠們的首領，牠去哪裏，其他羊駝也會跟着去，而首領的性格也較大膽，較易接近」。

DIY簡易小瓶景

餵羊駝只是農莊裏其中一個節目，隨後可參加農莊的工作坊，做個「空氣鳳梨小瓶景」，Wing解釋，空氣鳳梨毋須土壤種植，靠吸收空氣中的養分維生，可依附在其他物件的表面如樹木表面等，所以可直接加入瓶景，每天灑小量水分便足夠，十分容易打理。而製作步驟亦簡單，只需跟足導師的示範，把材料逐樣放入瓶內即成，小朋友自己也能做到。

◆INFO

有機薈低碳農莊菠蘿園

收費︰入場費成人$100/位 ；

小童（3歲或以上）$80/位；

3歲以下免費入場

進入羊駝園$60/20分鐘（送飼料一份）

工作坊活動套票（包入場通行證）$138至$198不等

地址：錦田四排石村39號

查詢：facebook專頁：

有機薈低碳農莊 Go Green Organic Farm◆

農莊節目，新奇又得意，但若想更深入體會郊遊樂趣，相信行山能更加認識大自然。好動愛玩的爸媽，或者對於「魚子醬——鐵人家族親子遊」社交專頁不會感到陌生，全職媽媽Megan及她的6歲兒子魚子醬，經常一起游走香港各大小不同山頭，更在網上分享旅程，吸引不少家長追捧。今次這對母子檔便為我們推介兩條輕鬆好玩的路線，可邊行邊享受自然美景。

路線勿太長 留意攀升高度

Megan認為帶孩子行山，所選的路線不應太長途，建議可由3公里開始，之後可按孩子的能力，逐步增加難度。「選擇行山路線時，留意距離外，也要注意路線攀升的高度，因為同一段距離，上斜和平路的難度，已有很大的分別。」再說路線中途或終點，最好有士多等補給站，可以吃些小食或豆腐花等，既可補充體能，也可以美食吸引孩子繼續前行。

以下兩條是Megan推介的路線︰

1. 川龍→甲龍古道郊遊徑→雷公田

建議可在川龍的茶樓飲茶，填飽肚子後出發，經扶輪公園教育徑，進入甲龍古道郊遊徑，途中亦會經過一些小溪，孩子們可玩玩樹葉船仔，終點是雷公田。可到附近農場鮮奶公司，飲鮮奶及餵農場內的羊仔。Megan指終點有得玩有得食，可以激勵孩子完成路線。

2. 愉景灣→聖母神樂院→梅窩

愉景灣本身有各式食肆及沙灘，吃過早餐，在沙灘上玩玩後才起步也不遲，中途經過聖母神樂院，可欣賞院內的特色建築，終站則是梅窩，又可再讓孩子到沙灘放電。Megan表示，整條路線易行，不太費力，沿途有不少開揚美景，加上起點及終點有得玩、有得食，對大人及細路也絕對有吸引力。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]

相關字詞﹕放假去哪兒 食買玩 羊駝 行山 農莊 郊遊 親子話題王

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