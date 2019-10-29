副刊

生態

上一篇

知多啲：榕樹長壽之道 鬚根落地「進化」樹幹

【明報專訊】所謂適者生存，存留於眼前的活生生植物都是適應環境的成功例子。香港常見的榕樹不少都超過百年樹齡，氣根就是它們長壽的其中一個重要因素。氣根從樹枝長出，起初的形態是垂吊在空中的鬚根，攝取空氣中的水分和溶解養分，它們隨着年齡增長會漸漸由稻黃色轉至深棕色。當這些鬚根長至觸及土壤，就會木質化，形成一條新樹幹的模樣，立於地上支撐老樹。有時看到榕樹長有多根粗幼不一、雜亂無章的「樹幹」，實是由髮絲狀的氣根演變而成。氣根會日漸粗壯，若「落腳位」碰巧營養充足，氣根甚至可比自己的主幹更粗壯。為了拯救瀕危的榕樹，詹志勇曾提出「引氣根落地」的建議，以帶有泥炭的竹包裹榕樹氣根，控制其生長方向，引導氣根落地至泥土，形成新的樹幹。

香港人有住屋問題，香港的樹木亦如是，詹志勇說：「普遍市區的土壤都太薄及太多沙石，泥土又過實而缺水缺氧，而且樹腳被磚頭、柏油或混凝土密封，所以樹木都生長得很差。」其中榕樹本來生長機能強大，但在狹小的空間下因氣根無法接觸泥土變成樹幹，支撐力大減。

學者：種小棄大防塌樹 本末倒置

「有時又會因市民投訴而剪掉鬚根，這對榕樹十分悲慘。」詹志勇慨嘆曾聽說官員提出只種細樹、棄種大樹，就是害怕處理大樹倒塌，實是本末倒置。可是，榕樹告訴我們，只要有空間讓它們的氣根「自撐」，大樹也能自力更生，頑強地活下去。

上 / 下一篇新聞

我愛「汪阿姐」！港啡提神夠爆
我愛「汪阿姐」！港啡提神夠爆
冲泡貼士：撞有時煮有時 餘韻長
冲泡貼士：撞有時煮有時 餘韻長
高手教路：一杯好鴛鴦 茶濃啡香重平衡
高手教路：一杯好鴛鴦 茶濃啡香重平衡
水墨畫家黃琮瑜 結合電腦科技 創作數碼水墨
水墨畫家黃琮瑜 結合電腦科技 創作數碼水墨
後記：中七爆肺險喪命 人生多一份動力
後記：中七爆肺險喪命 人生多一份動力
「梘」啱成分 浴後不再掹掹緊
「梘」啱成分 浴後不再掹掹緊
知多啲：看清標籤 揪出致敏成分
知多啲：看清標籤 揪出致敏成分
親子郊遊：秋天郊遊好時節 探羊駝BB 通山跑放電
親子郊遊：秋天郊遊好時節 探羊駝BB 通山跑放電
登山貼士：帶小玩具 預留時間玩耍
登山貼士：帶小玩具 預留時間玩耍
本周FOCUS．採訪手記：萬聖節闖鬼屋 怕怕！
本周FOCUS．採訪手記：萬聖節闖鬼屋 怕怕！
熱辣消息：遊沙螺灣村 探索水的藝術
熱辣消息：遊沙螺灣村 探索水的藝術
重要日子提提你
重要日子提提你
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
與別不童：盪鞦韆都驚？受傷無反應？ 提防感覺訊息處理困難
與別不童：盪鞦韆都驚？受傷無反應？ 提防感覺訊息處理困難
家家有禮：本地種植香草 煮出健康料理
家家有禮：本地種植香草 煮出健康料理
熱辣消息：隨導賞團 賞．識東涌河
熱辣消息：隨導賞團 賞．識東涌河
文化園地：先講古再紮染 洗洗浸浸學環保
文化園地：先講古再紮染 洗洗浸浸學環保
童繪遊樂場：繪畫比賽 認清主題細閱須知
童繪遊樂場：繪畫比賽 認清主題細閱須知
DIY：落葉變掛飾 滿載詩意
DIY：落葉變掛飾 滿載詩意
熱辣消息：探討香港 學習的未來
熱辣消息：探討香港 學習的未來
近距離欣賞 世界級賽艇
近距離欣賞 世界級賽艇
面試錦囊：孩子面試前扭計？ 安全感化解情緒危機
面試錦囊：孩子面試前扭計？ 安全感化解情緒危機
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
永明的天空：謊言
永明的天空：謊言
家教明言：親子力量6個A
家教明言：親子力量6個A
媽媽維特：為人父母的大冒險
媽媽維特：為人父母的大冒險
民房四寶：影子實習
民房四寶：影子實習
遊子歸加：公正價值觀 助孩子學公義
遊子歸加：公正價值觀 助孩子學公義
自在講媽：遊藝鬆一鬆
自在講媽：遊藝鬆一鬆
多多指教：不要讓孩子愈讀愈蠢！
多多指教：不要讓孩子愈讀愈蠢！
家庭有教：4個「炸彈」 摧毁婚姻關係
家庭有教：4個「炸彈」 摧毁婚姻關係
辣媽CEO：給20歲小T的信
辣媽CEO：給20歲小T的信
論盡教育：博士何價？
論盡教育：博士何價？
樹根「拋頭露面」 逆境自救
樹根「拋頭露面」 逆境自救