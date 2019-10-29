知多啲：榕樹長壽之道 鬚根落地「進化」樹幹

香港人有住屋問題，香港的樹木亦如是，詹志勇說：「普遍市區的土壤都太薄及太多沙石，泥土又過實而缺水缺氧，而且樹腳被磚頭、柏油或混凝土密封，所以樹木都生長得很差。」其中榕樹本來生長機能強大，但在狹小的空間下因氣根無法接觸泥土變成樹幹，支撐力大減。

學者：種小棄大防塌樹 本末倒置

「有時又會因市民投訴而剪掉鬚根，這對榕樹十分悲慘。」詹志勇慨嘆曾聽說官員提出只種細樹、棄種大樹，就是害怕處理大樹倒塌，實是本末倒置。可是，榕樹告訴我們，只要有空間讓它們的氣根「自撐」，大樹也能自力更生，頑強地活下去。