樹根「拋頭露面」 逆境自救

在特殊或惡劣環境下，部分樹木會自行長出不同形態的樹根，有些從樹枝垂吊下來，有些在地底探出「頭」來，也有些從樹幹分岔出來。它們不借助外力，發揮自救的本能，「適者生存」大概就是這個意思吧。

土壤質素差 生上地面成奇觀

一般來說，樹根相連樹幹的底部，埋在泥土下，像叉狀閃電般向外生長，伴隨樹木一生。樹根使樹木穩健地固定在土壤中，同時具有吸收和儲存水分、營養的功能，令樹木健康生長。然而，若遇上質素不佳的土壤，例如土層太薄、土壤過實或藏有太多沙石，樹根就會「被迫」生在地面上，統稱「地面根」（surface roots）。可是環境充滿太多變數，為了在惡劣環境下生存，樹木會自行生出不同器官，生樹根就是其中一個方法。有時在公園草地看見的奇形「石頭」、樹枝或樹幹長出的「分枝」，都可能是特殊的樹根。它們的形態和生長位置打破我們對樹根的固有印象，並製造有趣的自然奇觀。

特殊樹根並沒有統稱，它們雖然與 一般樹根形態不同，但同樣各具呼吸和支撐樹幹的用途。並非所有樹木都會長出這類樹根，視乎它們在某些環境的生長情形。香港教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇說：「這類樹根是特別的器官，每棵樹的生長能力都不同，就如人體基因一樣，有人天生頭髮濃密，有人稀疏。」

沼澤紅樹林缺氧 「屈膝」為啖氣

廣義來說，擁有呼吸功能的根都可稱作氣根（aerial roots），這種特殊根生長在土壤以上的空氣中，根上的氣孔可吸取氧氣，傳到地下的根。「膝根」（knee roots）是氣根的一種，其外表長有很多氣孔，內部還藏有海綿狀組織（spongy tissues），讓空氣更容易走入樹木的根系。它主要出現於沼澤地方，原因與該處土壤有關。詹志勇解釋：「這些土壤黏性重、地下水位高，土壤的空隙填滿水，因而令泥土嚴重缺氧。在水中生長的植物就要發展奇特的器官吸空氣入缺氧的根系，保持運作優良，膝根是其中一個方法。」

膝根猶如樹木額外的鼻子，貼近泥土生長，繞着樹邊走，隔一段路又會探出頭來。膝根的數量、高度及分佈的情况沒有模式可言，視乎樹木的特性及缺氧程度。原生於沼澤濕地的落羽松，多長出小柱狀的膝根，乍看之下有如一群小石像圍在樹木旁。詹志勇補充：「落羽松是可以長得很巨型的樹，有能力生長很多膝根，長滿在樹冠範圍下。」不過香港的落羽松多種植在乾地，毋須面對水中吸氣的困難，因此膝根偏少。另一例子為木欖，它的膝根形狀像屈曲的膝蓋，用以在每日都經歷潮汐漲退的紅樹林中汲取足夠氧氣生存。

「板根」強力支撐 可高如兩三人

從特殊樹根的生長姿態，可以看到那樹木在該環境的需要。詹志勇舉例，沼澤地區及紅樹林的土壤皆不夠空氣，泥土亦過分鬆軟，樹木難以深入着根，所以需要更多額外支柱固定樹身，即支柱根（stilt roots）。它們從樹幹長出，偏離泥面，支撐樹木，協助地下根抓緊泥土。不過在如紅樹林的惡劣環境下，有些植物懂得物盡其用，利用支柱根同時支撐和吸氣，例如木欖和水筆仔。

至於只有支撐用途的表表者就是板根（plank buttresses）。它從樹幹基部向上生長，形成三角形板塊，有的或會長得彎彎曲曲，比筆直的樹根擁有更強的支撐力。詹志勇補充：「熱帶雨林的土壤養分少，樹木又大，平均30米高，有些更長至60米，所以很需要板根支撐，板根可以長得有兩三個人的身高。」在香港，生於紅樹林內的銀葉樹就長有十分巨大的板根；常見於市區的鳳凰木及木棉樹都會長出板根，但有時會被指阻礙道路而遭斬除。

文：黃嘉希

編輯：林曉慧

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