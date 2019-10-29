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知多啲：看清標籤 揪出致敏成分

【明報專訊】消委會曾測試市面60款沐浴露及女性潔膚液，發現逾半數樣本檢出污染物二噁烷、23款含可致敏的防腐劑MIT和CMIT，7款樣本含致敏物質游離甲醛。

此外，即使沐浴產品標榜「成分天然/有機」、「性質溫和」、「皮膚科醫生認可/推薦」、「經皮膚敏感測試」、「無色素/無香料」，亦不代表產品沒有致敏物質，說到底，消費者選購時要留意成分。

○可致敏防腐劑

防腐劑「甲基異噻唑啉酮」（簡稱MIT）和「甲基氯異噻唑啉酮」（簡稱CMIT），有可能令個別人士出現過敏反應。

○甲醛

對甲醛過敏人士，即使接觸低劑量也可能出現過敏性接觸性皮膚炎、痕癢及紅疹等。可釋出甲醛的成分，包括diazolidinyl urea、DMDM hydantoin、quaternium-15、sodium hydroxymethylglycinate。

○陰離子表面活性劑

陰離子表面活性劑SLS（sodium lauryl sulfate）和SLES（sodium laureth sulfate）屬較便宜的起泡劑原材料，透過乳化作用達至清潔功效。使用後要徹底清潔，殘留在皮膚上，會對部分人士皮膚造成刺激、繃緊、乾燥，而SLS對皮膚的刺激性較SLES為高。

○香料

香料及可致敏香料成分，如benzyl alcohol、citral、citronellol、coumarin、eugenol、geraniol、limonene和Linalool等是常見致敏原，或會刺激皮膚及呼吸道。

如果產品標註perfume或fragrance，代表含香料，即使是天然香料，對一些人也有刺激反應。對香料敏感的人，宜選香味少的沐浴產品。

資料來源：消委會、周卓峰

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