吾生有杏：院長醫生周記（99）憶故友

這位故人與我有一些共通點，大家都是出身草根、土生土長的香港人。當年我們於醫學院一起接受教育，後來我選擇了科研教學，這位高材生則選擇了當一個服務病人的外科醫生。

很多年前，他已經藉着精湛醫術躋身名醫之列，但他從來沒有因此沾沾自喜或追名逐利，反而出心、出錢、出力回饋母校，還召集了不少醫生校友一起協助醫學院，栽培了一代又一代的醫科生。他不單傳授技術，還身體力行教育年輕人如何做個好醫生，時常提醒他們要努力學習，打好根基，也要秉持醫德。他說過：「躺在手術台上的，都是一個又一個寶貴的生命，絕對不能有絲毫鬆懈。」

我這位好朋友很少說什麼大道理，總是默默地以身作則，示範一個好醫生如何關心病人、留心每個細節，為他們設計最適合的治療方案，讓患者得到最好的照顧。在我心目中，他是一個非常值得敬重的醫生，是醫生的典範。

最後一次見面是他離世前一個月，當時他的癌病已擴散至腦部。雖然是病入膏肓，他仍非常惦記着一班醫科生，還熱切表達他捐助的意願，希望讓更多窮苦學生有機會踏足海外、放眼世界。他深信必先認識世界之大，才能夠懂得自己的不足。家人也秉承他的遺願，出殯當日的晚上，他太太及兒子也忍住傷痛出席舊生聚會，以示支持他那份毋忘初衷的心志。

以「醫人」為念的「上醫」

是的，我這位故人是個不折不扣、實實在在的好醫生。他一生人對病人盡心盡力，直到最後一刻仍不斷為身邊的人付出，守護着他們。也許他已經完成了上天給他的使命，上天現在把他從這個紛亂的世代接回天家安息。

看着網上許多的留言和悼念，緬懷這位醫生過往行醫的種種，可以知道他的一生幫助了不少病人和他們的家庭。

常言道：「上醫醫國、中醫醫人、下醫醫病」，我卻覺得是「上醫」更要懂得「醫人」，因為很多苦難都是源自人心。只要盡心盡力去對待每一個病人，減輕病者和家人在肉體的痛苦和心靈的困擾，即使再普通的醫生也是「上醫」。

我有幸與這位一直以「醫人」為念的「上醫」並肩同行多年。即使他離開了，留下的傳奇故事及美好典範，將會永遠地留在我們每一個人的心中；激勵我輩行醫者學習他「以人為本」、凡事以病人為念的精神。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮