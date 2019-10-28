知多啲：產後定期覆診監測肝臟

答：早前香港大學一項研究發現，受訪的乙肝攜帶孕婦中分別有86.4%和52.6％，在懷孕中途及產後沒有定期為乙型肝炎覆診。

乙肝攜帶孕婦無論在懷孕期間抑或是產後，都應該定期覆診。在懷孕期間，乙肝病毒指數高的孕婦應接受抗病毒治療，以減低垂直傳播風險。但很多孕婦覺得乙肝對懷孕沒有特別大影響，忽略了常規檢查。但其實不論是否懷孕，乙肝攜帶者患上慢性肝病包括肝硬化和肝癌風險都較高，所以應該定期接受抽血、肝酵素、超聲波等檢查，監測肝臟情况，一旦發現早期病徵，及早接受藥物治療可延遲併發症出現。

毋須提早驗提早食藥

問：為降低嬰兒感染風險，孕婦應否盡早檢測乙肝病毒指數？盡早用藥？應否在懷孕前服用抗病毒藥？

答：研究顯示，病毒指數在整個妊娠期內變化不大；因此，孕婦可在懷孕第12至14周檢驗病毒指數，或者待第28周時檢驗亦可。文獻指出，在28周開始服食抗病毒藥已可將傳播風險降至接近0%，所以不用先服食抗病毒藥才準備懷孕。再者，未知什麼時候能懷孕，長期服藥就不太划算了。

剖腹順產 感染風險相若

問：孕婦若是乙肝攜帶者，剖腹產還是順產好？

答：胎兒感染途徑，估計可經胎盤傳送，或在抽羊水檢查時感染；另外，大多數是在分娩時接觸到母親分泌而感染。乙肝病毒存在於陰道分泌，理論上經陰道生產，嬰兒就有可能受感染。不過，只要新生兒接種乙型肝炎疫苗和注射免疫球蛋白，即使是病毒指數較高的乙肝孕婦，無論剖腹產還是順產都不影響嬰兒感染風險。