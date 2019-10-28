識別高危孕婦 斷絕乙肝母嬰傳播

香港大學婦產科研究發現，嬰兒感染風險與媽媽乙肝病毒指數（HBV DNA）有密切關係；如果為指數高的孕婦處方肝炎藥物，可將傳播風險降至近乎零。政府計劃明年起，為懷孕的乙肝攜帶者檢測乙肝病毒指數。

乙型肝炎是全球最常見的慢性肝炎。世界衛生組織數據顯示，2015年約有2.57億人感染，有88.7萬人因而死亡，20％至30％的慢性乙型肝炎病毒攜帶者（乙肝攜帶者）會出現肝硬化、肝癌。世衛目標是到2030年，將乙肝發病率按2015年基數降低九成，死亡率則降低六成半。

本港乙肝感染 九成母嬰傳播

香港大學婦產科臨牀助理教授張嘉宏表示，乙肝病毒會通過懷孕分娩、性接觸、共用針頭、接觸感染者血液或其他體液等途徑傳播。當中感染風險最大是分娩前或分娩期間的母嬰傳播，稱為垂直傳播；如媽媽屬乙肝攜帶者，新生兒又未接種乙型肝炎疫苗，高達90%受感染之新生兒最終成為慢性乙肝攜帶者。

「中斷母嬰傳播鏈，最有效降低乙肝感染數字。」張嘉宏指出，現時孕婦在產檢時必須接受乙肝檢測，每100名孕婦中約有5人是乙肝攜帶者。政府亦為本地新生嬰兒注射乙型肝炎疫苗，整個接種計劃共有3劑疫苗，分別在出生時、出生後1個月和6個月接種。如果母親是乙肝攜帶者，新生兒除了接種乙肝疫苗外，亦須在出生後24小時內注射乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）。

孕婦病毒指數高 嬰兒感染風險大增

張嘉宏指出，通過注射乙肝疫苗和免疫球蛋白，可以大大降低垂直傳播導致乙肝病毒感染的風險，但並非百分百保護。一般而言，接受免疫接種後的嬰兒，感染乙型肝炎風險約為1%至4%。

張嘉宏於2014至2016年在香港5間公立醫院作研究，報告刊於Clinical Gastroenterology and Hepatology期刊，發現如果孕婦體內乙肝病毒指數高，嬰兒感染風險大大增加。研究數據來自641名女性和654名嬰兒（13對雙胞胎），所有嬰兒在出生後12小時內均接受了乙肝免疫球蛋白，也完成整個乙肝疫苗接種計劃。然而，仍有1.1％嬰兒成為乙肝攜帶者，而這些嬰兒的母親的乙肝病毒指數全部高於17,000,000 IU/mL。結果又發現，若孕婦病毒指數低於171,821 IU/mL，嬰兒感染率為0%。由此可見，乙型肝炎病毒指數高的孕婦，其嬰兒感染乙肝病毒的風險較高。

懷孕28周起服藥 傳播率可降至0%

乙肝攜帶者或患有慢性乙肝的孕婦，如何降低下一代患病的風險？根據歐美的指引，建議孕婦在懷孕期間檢驗乙肝病毒指數。張嘉宏引述2016年醫學期刊The New England Journal of Medicine的研究，探討孕婦服食抗病毒藥物替諾福韋（Tenofovir Disoproxil Fumarate，TDF）對預防乙肝病毒在母嬰傳播的成效。結果顯示，在第28周乙肝病毒指數超過200,000 IU/mL的孕婦，在沒有服食抗病毒藥下，約有7%嬰兒受感染；相反服食替諾福韋後，乙肝病毒傳播率明顯較低，甚至降至零。

張嘉宏表示，本港公立醫院目前沒有硬性規定孕婦檢驗乙肝病毒指數，「瑪麗醫院現時與香港大學合作，為懷孕的乙肝攜帶者檢查乙肝病毒指數。若發現指數高，會轉介肝科跟進，考慮是否接受抗病毒藥物治療」。

政府計劃為乙肝攜帶孕婦驗指數

目前有3種抗乙肝病毒藥物，包括替諾福韋、拉米夫定（Lamivudine）和替比夫定（Telbivudine），當中替諾福韋已證實對孕婦安全，不會引致畸胎。建議在懷孕第28至30周開始服食抗病毒藥物，直至產後大約4星期，以降低病毒指數，減低嬰兒從母體感染乙肝病毒的風險。

張嘉宏又提到，政府有計劃為全港懷孕的乙肝攜帶者，在懷孕早期安排乙肝病毒指數檢測，如檢出母體乙肝病毒指數大於國際醫學權威建議的臨界值200,000 IU/mL，會和孕婦商討是否由28周開始服用替諾福韋。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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