肺腑之言：治急性呼吸衰竭 插喉非唯一方法

無法說話進食 或招奪命肺炎

如果單靠氧氣治療未能令血氧達滿意水平，醫生以往通常會經口腔插入喉管（俗稱「插喉」），將患者呼吸道連接至體外機器協助呼吸。但是，在「插喉」呼吸期間，病者需要藥物鎮靜以紓緩不適，無法如常地說話和進食，細菌更有可能隨供氧喉管直接進入肺部而導致奪命肺炎。

新療法縮短住院時間

近年，「無創通氣治療」（Non-invasive ventilation，簡稱NIV）為病人提供了毋須「插喉」治療呼吸衰竭的方法。病人只要佩戴一個鼻罩或面罩，經管道接駁到一個操作較簡單而體積較小的呼吸機。從醫學文獻所見，對於一些如慢阻肺病或心臟衰竭引致肺水腫（cardiogenic pulmonary oedema）等病例，NIV除可改善病情，還可以縮短住院時間和減低需要「插喉」去輔助呼吸的機率。病人除了可以繼續說話溝通外，如病情許可，更可以短時間暫停治療經口部進食。病人接受治療過程中的不適會大為減低。

此外，經鼻高流量氧療（High flow nasal cannula，簡稱HFNC）是另一個近年冒起的治療方法。HFNC是經鼻管為病人供應高流量、濕潤和溫暖的氧氣，以維持滿意的血氧水平。它可以為部分「1-型」急性呼吸衰竭（Type-1 acute respiratory failure）病人，提供一個避免「插喉」或減低需要依賴呼吸機支援時間的方法。

昏迷、心肺功能不穩者不適用

然而，不是每一個病例都適合NIV或HFNC。由於這些治療需要病人有一定程度清醒和呼吸能力，故一些昏迷、全沒自主呼吸能力、無法保證氣道暢通患者，就可能不適用。對於那些心肺功能維生指標極不穩定，以及經過這些治療仍未有改善的嚴重個案，就需要「插喉」接受機械通氣治療（mechanical ventilation）。當然，「插喉」與否，需要經醫生參考個別病情，以及病人和/或家屬的意願，再作出醫學決定。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）