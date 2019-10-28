知多啲：X光造影 年輕女性未必合用

0分：代表照得不清楚，需要額外檢查

1分：代表乳腺正常

2分：代表有良性發現，如水囊

（1及2分都毋須擔心，只需保持常規檢查）

「如評為3分，統計學上代表有2%患癌風險，醫生會建議病人6個月後接受監察性補照，看看異常狀况有否改變；如女士有較高風險因素，更會商討是否需要抽針化驗。」梁小蘭說4至5分各有不同的患癌風險百分比，一般都要抽組織確定；至於6分代表已確診癌症，須接受進一步檢查以決定治療方案。家庭醫生鄭志文指出，BI-RADS系統有大型醫學研究數據證明，每個評分採用哪項治療最有成效。

乳腺密度高 X光難穿透

有年輕女士感到憂慮，30歲已要求照X光造影，梁小蘭說如遇到受情緒因素困擾的求診者，會以理性數據解釋，「因為年輕女士的乳腺密度高，X光的穿透能力有限，無法照得清楚，而且始終有少少輻射，不適宜用作長期的常規檢查」。她補充說，歐美國家的乳癌患者數字及比例均比香港多，亦只是建議女士35歲後才接受乳房X光造影檢查；香港年輕女士不應過度擔憂，如無風險因素，只需每月定期自檢及每隔2至3年找專業醫護人員作臨牀觸診檢查即可。