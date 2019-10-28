揀啱乳房檢查 免嚇自己 磁力共振高敏度 X光+超聲波有效

◆梁：梁小蘭（外科專科醫生，中大醫務中心）

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

■乳房有事不是搵婦科？

問：檢查乳房，一定要搵婦科醫生？

鄭：女士如懷疑乳房異常，第一時間想到找婦科醫生。原來大部分有關乳房的診治並非由婦科醫生負責，例如乳腺腫瘤，無論良性或惡性都是外科醫生診治；乳房或乳頭出現濕疹或紅疹，可能要轉介皮膚科；而異常乳汁分泌，家庭醫生或婦科醫生可能將病人轉介至內分泌科，接受腦部掃描，檢查腦下垂體是否有腫瘤導致乳腺素分泌過高。

專科只是人為分設科目，到底要看哪個專科，應該先向家庭醫生查詢，上網搜尋一下也可以。至於一般乳房定期檢查，可看家庭醫生、婦科醫生或其他具備相關專業知識的醫護人員。

■每月經後1星期自檢？

問：何時應該開始接受乳房檢查？

梁：建議女士20歲開始，每月做一次基本乳房檢查，最好在經期後1星期，待乳房脹痛感消退時做；已停經女士為免遺漏，應每月固定在同一天檢查。自我檢查的第一步是觀察，站在鏡前觀察左右乳房有沒有不對稱？有否出現腫脹或下陷？然後輪流觸摸左右乳房，檢查右乳時應高舉右手並放在頭上，以左手食指、中指及無名指，於乳房由外而內打圈，按壓有沒有硬塊（圖）；當移至中間可輕壓乳頭，看看有否滲漏。除了檢查左右乳房，還要留意鎖骨及腋下淋巴有沒有異常腫脹。如在過程中發現有異常腫塊，乳暈或乳頭有損爛、滲漏、下陷，便應找醫生進一步檢查。另外，建議女士每隔2至3年找專業醫護作臨牀觸診檢查，這樣更保險。

■帶BRCA基因 檢查提早25歲起？

問：何時需要乳房X光造影（mammogram）檢查？

梁：一般建議女士40歲或以後開始接受乳房X光造影檢查（香港乳癌基金會建議每兩年一次），觀察乳腺有否異常的微鈣化點、結構、陰影；亦可考慮超聲波檢查，透過聲納探測乳房內有否異常腫塊或水囊。兩種檢查報告相輔相成，目的是以不同方法掌握乳房內的情况。

但如女士有較高風險因素，例如曾患上非典型乳腺增生、非典型乳葉增生或乳癌，便須接受更頻密的乳房檢查，例如每年1次乳房X光造影及超聲波檢查。如果直系家屬曾有人確診乳癌，會以患者（患乳癌的直系家屬）年齡為基準，提前10年開始接受這兩項檢查。

另外，如驗出帶有BRCA基因，屬於極高風險因素，醫生會建議於25歲後每隔6個月做臨牀觸診、乳房X光造影及磁力共振，確保及早發現癌症，提升存活率。

■高風險者才用磁力共振？

問：磁力共振可看清楚細微病灶，為什麼不用作常規檢查？

梁：磁力共振的敏感度非常高，但不會應用在普查上。因為良性水囊或脂肪瘤，在磁力共振影像下都會被表達為可疑，從而引伸出是否要抽組織化驗等問題。所以，只用於驗出BRCA基因等高風險因素的病人，或確診乳腺癌而考慮局部保留切除手術時，才會使用磁力共振。

鄭：作為家庭醫生，平常也會有病人查詢這類問題，甚至說有其他高科技的檢查乳房技術，例如紅外線、熱能探測、驗血等，雖然未必可以否定這些技術的效用，但乳房X光造影及超聲波檢查已有大量醫療數據及經驗，證實檢查行之有效，所以女士不應胡亂嘗試其他方法。就如磁力共振，因為假陽性風險高，或會導致抽多幾次組織化驗，而等待報告期間受怕擔憂。

■自身皮瓣重建乳房？

問：確診乳癌，是否一定要切除全乳？

梁：確診患上乳腺癌，醫生一般先考慮手術治療方案，包括全乳切除及局部保留切除。如病人要求保留乳房，醫生需要考慮多個因素，例如腫瘤病灶數目、腫瘤與乳房體積比例，及術後病人可否配合電療。醫生亦會為病人安排磁力共振檢查，看清楚X光造影無法顯示的微細病灶，作為參考。如病情真的不許可，必須切除全乳，女士也不用灰心，因為現時醫學昌明，可考慮其他方案改善外觀，例如為患者重建乳房。重建乳房使用的物料分為兩大類，一是病人自己的肌皮瓣，將腹部、背部、臀部脂肪轉移至胸部重塑乳房外形；二是植入假體重塑。

文：Genki

編輯：林曉慧

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