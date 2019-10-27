家常便飯：拉花不是咖啡專利 全蔬食豌豆蛋白果昔拉花

肥丁家每周有一至兩天做蔬食料理，喝牛奶容易拉肚子或不想用乳製品的朋友，可以試試豌豆蛋白做蔬食果昔。

豌豆蛋白粉 代替牛奶

豌豆蛋白粉是一種素食蛋白，以低溫低壓的技術，從豌豆中萃取出的高純度蛋白質。低過敏、高營養、全素食品是豌豆白的特性，加上它不含麩質、乳糖、低膽固醇，是取代牛奶很好的替代品。近幾年在歐美國家愈來愈受素食者重視，除了製作飲料，也可製作鬆餅和蛋糕。

補充純蔬果不足

接近秋末的日子，秋老虎作怪，天氣還是悶熱得很，我應讀者要求，用豌豆蛋白做了全素食的果泥奶昔Smoothie。豌豆蛋白本身沒什麼味道，加入蔬菜或水果，由於沒有乳製品，口感較為乾澀，而豌豆蛋白剛好從營養和口感上，補充了純蔬果的不足，一起攪拌後，口感跟牛奶或乳酪做的奶昔非常相像，十分圓潤順滑。

在玻璃杯壁點綴以水果薄切片，視覺上就很美味；運用水果不同天然顏色，拼湊出富有藝術感的夢幻色層，味道又多了一番層次。

所謂眼球先吃，喝咖啡的人總喜歡先欣賞用泡沫做出的拉花。拉花並不是咖啡的專利，果昔也可以，果昔拉花沒有想像般難，只要選對顏色強烈對比的果昔組合，配襯潔白椰漿可以讓線條更明顯，效果好看極了。精緻的拉花讓人瞬間好心情，非常治癒。肥丁畫得不亦樂乎，拉花一杯又一杯，然後問題來了，果昔太美麗，怎麼捨得喝下去！

◆材料

士多啤梨果昔

（淺粉紅色）

•士多啤梨……70克

•香蕉……30克

•碗豆蛋白粉……1大匙

•楓糖漿……1大匙

•豆漿或植物奶……200克

士多啤梨火龍果果昔

（深粉紅色）

•士多啤梨……70克

•紅肉火龍果……50克

•香蕉……30克

•碗豆蛋白粉……1大匙

•楓糖漿……1大匙

•豆漿或植物奶……200克

奇異果果昔（綠色）

•BB菠菜……50克

•奇異果……70克

•香蕉……30克

•楓糖漿……1大匙

•豆漿或植物奶……200克

◆果昔做法

1. 香蕉去皮，切成大小一致的小塊，以香蕉基底，提升軟綿口感，搭配多汁的酸味水果。稠度和味道較好，奇異果切小塊，士多啤梨去蒂，切小塊。

2. 把每一杯需要的分量，放入保鮮袋，冰箱冷凍成冰塊，冰凍的水果攪拌後稠度綿密，毋須另加冰塊都有冰涼的口感，隨時取出製作果昔。

3. 攪拌杯裏加入豌豆蛋白、冷凍士多啤梨、香蕉、楓糖漿、無糖豆漿或喜歡的植物奶。

4. 啟動料理機攪拌均勻，完全沒有乳製品，但是順滑像奶昔，豐富蛋白質，紅肉火龍果呈現兩種深淺不同的粉紅果昔。

5. BB菠菜洗乾淨，放入滾水煮30秒，菠菜添色添營養，菠菜用量不算多，不用擔心吃到菜味。冰凍香蕉及奇異果、楓糖漿、豌豆蛋白、無糖豆漿，啟動攪拌機，打至綿密，做好可先放進冰箱。

◆裝杯

6. 士多啤梨豌豆蛋白果昔第二層顏色，先用湯勺舀入，然後慢慢倒入餘下的果昔，直接倒入果昔較快沉到杯底，分層的效果不好。

7. 用裱花勺子將濃椰漿滴成線條；用籤子勾勒出圖案，每畫一筆，用廚房紙巾擦乾淨籤頭，線條才會清晰。奇異果果昔，利用顏色的創造強烈對比，宜選互補色，如紅配綠，黃配紫，引發食慾。

8. 用不同顏色的果昔發揮創意，做出不同圖案，色彩繽紛的拉花果昔製成，拉花果昔最好即做即吃，否則時間長了，會出現沉澱或分層的狀况。

作者簡介：愛用新鮮時令食材，貫徹天然無添加的原則，於是，家中的廚房成了烹飪工作坊，餐桌成了美食攝影棚：www.beanpanda.com

文、圖//肥丁

編輯 // 蔡曉彤

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