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2019年10月27日星期日
星期日生活
左中右達人區龍宇 國際找戰友 忌抱冚唪唥主義
殺君馬者道旁兒
星期日現場：無間地獄；暗黑天堂（節錄）
安徒行傳：下放段崇智去牛棚
周日話題：民調真正難處——讀懂數據 專制社會難建多元民意世界觀
星期日現場：無間地獄；暗黑天堂（全文）
影像特區：水炮車的年代
周日話題：美國「干預他國內政」一例：《全面反種族隔離法》
開門讀書：集體失眠
同場加映：烏克蘭革命後，警隊學會了什麼？
七情上面：潛意識私信：肥婆、班長、惡嬰
童軍跳彈牀：眾神之神就職典禮
chungkin express：區塊鏈共和國
阿貓阿狗：#51 寧靜
在大學教植物學：和你飛飛草如茵
同場加映：重返《犯罪現場》：影迷與港產片的創傷後遺
家明雜感：電影與蒙面的不解之緣
影片簡評：《喪屍樂園︰連環屍殺》 IIB
咩世界：第131期 ／成長（一）
單元連載
星期日文學‧生態批評與自然書寫：本地首批行山KOL，香港早期的自然書寫
家常便飯：拉花不是咖啡專利 全蔬食豌豆蛋白果昔拉花
一個人的：雪櫃結霜10厘米 熱水蒸蒸？
單身觀察：申訴！劏房房東濫收水電
回應讀者
通識導賞：映前熱身 《返校》現場 回看戒嚴黑暗時
綠色生活：別讓東涌河變坑渠 睇清啲未來河畔公園
未來城市：打破保育迷思 清拆九龍城中村
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影片簡評：《喪屍樂園︰連環屍殺》 IIB
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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