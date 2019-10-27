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星期日生活

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開門讀書：集體失眠

【明報專訊】夜不能眠，我再讀了村上春樹的短小說《睡》。那個關於女主角突然之間、沒有來由地失去了睡意的故事。但現在是不一樣的，我知道都不一樣。失眠的不只是我，而且都有原因。我說的是香港人的集體失眠。

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