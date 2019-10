星期日現場：無間地獄；暗黑天堂（節錄）

好多鬼。在旺角警署對面的一條小巷,黑黑長長的拖了明亮的影子。有一個穿著一套白色廚子制服的人出來,站一站,我問,時常這樣嗎,他沒有答,離開。我看着他穿過巷子,女警在喊:「太子道西與彌敦道交界的巿民與記者,請你哋立即離開。」一個在道上的人大喊:「條街你嘅咩。」還有很多很多人在大喊,但沒有聽到他們喊什麼,不是「五大訴求」不是「黑警死全家」不是七二一唔見人八三一打死人有時加句一零一射死人,不是口號,是咆哮,不需要內容的,喊盡所有,一個我可以聽見的,竟然是「食雞髀!食雞髀喇」他來回的如殺父殺子的喊「食雞髀!」回魂鬼話;一輪催淚煙之後,後街的幾個少年,沒有裝備,看來是新手,一個還捧着剛買的一碗外賣牛雜,邊在洗眼另一個羨慕他:你就好喇,我的雞髀還沒有拿,就吃了二十幾粒催淚彈。

還在賣車仔魚蛋牛雜的小檔,用紙皮蓋着食物。我問:你還開?女子笑,習慣了。

鬼城《香記夢華錄》,將有記:「彌敦者,英督也,以其名道,原名羅便臣道。」「彌敦致力開建九廣鐵路,始終點於尖沙嘴。鐵路完成後翌年,清朝被革,民國建立。」「俄國布爾什維克革命,白俄流寓上海,輾轉流落,於彌敦道開設車厘哥夫餅店餐廳,賣紐結糖、曲奇餅、車輪包」。

其後示威者多次佔領彌敦道。

多人亦滿

血紅噴漆「天滅中共」。「革命無罪,造反有理。」書店被打破玻璃,書籍散了一地,有否被燒,事後問書店中人不肯說;因為太熟悉了嗎?「我支持五大訴求」;舉手投誠,鬼記「熱烈支持毛主席」。金鐘灣仔已經驅散示威者,防暴還未收隊的寂靜街頭,沒有被破壞的紅綠燈忠誠地「得得得得」「吱吱吱吱吱」,幾個行人還在過路,滿街溪錢,秋風起揚,消防警號穿越,消防員背工具下車,找尋地下沒有發生的火警:「中國銀行」。《湖南農民運動考察報告》(一九二七年三月):「其勢如暴風驟雨,迅猛異常。」「順之者存,違之者滅」。貼在電路鐵箱A4打印紙引的卻是「革命不是請客吃飯」(仍記六月衝擊後防暴撤的麥當勞午夜快餐,塞滿飢餓疲倦的示威者)「不是做文章」(文宣文宣文宣文宣!要人!和你乜!)(文章靜默),不是繪畫繡花(唐王維作《伏生授經圖》;秦王焚書,伏生藏《尚書》於壁。王維畫伏生為一精瘦老者,伏在案上,坦肩授經)(亡魂記字)……「革命是暴動,是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動」。貼着的還有鄧小平關於民主自由的講話。滿地磚頭與玻璃碎。誰滅中共?誰引《湖南農民運動考察報告》?第二訴求不是「撤回暴動定性」嗎?沒有引述的是「打翻他們的吃人的仇敵」「你必定覺到一種從來未有的痛快。」

經典的遊行路線,金鐘道、我們曾經「釋放魏京生」,那一次有一千人,可以走出馬路,不再是疏疏落落的十幾二十人,十分開心、皇家工程師辦公室Royal Engineers' Office Hong Kong 一八四六年八月二十七日製作的香港軍事街道圖,無名街道軍營所在;軒尼詩道、「平反六四」到不平反不關我事中國不是我、還是要走到這條舊路呢,欄杆拆掉做路障沒有再裝上,用膠帶拖着,燒毀打爛的地鐵站出口還有人細心地在紙皮手寫「民間垃圾站」,非法遊行那麼自由,隨便你要走到哪裏便哪裏,起碼這一時一刻我們享有,坐在路中心掃手機,偶然也有愈來愈少的物資小貨車、仍記這一年的六月十二日午夜,街上已經無人自然無注視,一個細弱的少年將較早前衝突人群所留下的垃圾,拖着黑膠袋清走。少年現在在做什麼?他被捕了嗎?毀壞已經無法收拾。

求一念間暫住不得

那架停在軒尼詩道的舊單車,掛滿無法記憶的垃圾,手寫「嘸喃阿彌陀佛」,多次衝突清障後還在。然後不見了。

「寧為碎玉」,一個年輕女子,頭髮漂棕,黑衣黑褲,嘴唇塗得艷紅,過路對着手機說:「黐L線,我已經三日冇返屋企。」或者手機是黑的,根本沒有充電。

冇鐵冇巴士冇車我們往哪裏走。行。從葵涌行到藍田,放工回到家已經午夜。(你是誰呀。你為何還要返工呀。)從旺角行去「我住得近,到黃埔」。中環灣仔銅鑼灣天后再回走,(老女說,又操兵了。上一次操兵,一九六七年。我問,你怎知。她答,睇電視。老女說,現在都二十幾三十歲了,行了很多崎嶇路。日本仔來時,我七歲。)一架顯示燈亮「佐敦」卻開往觀塘方向的巴士,不知幾號,不知去哪,突然出現,人們如怒海尋舟,登上再說。行了好些時,東九龍漆黑,才晚上八九時。才怯問,司機哥哥,請問你架車去邊?他答:將軍澳。在坪石上坡處下了車,走下,很多年前來過,牛池灣。最近又有一次,無鐵,要走路去九龍灣。上了一架無人的小巴,問:開嗎。他說,開。如入鬼域,將往何時何地,何鬼輕嘆;此去經年,應是良辰好景虛設。少時所記。開往西貢的路,寬了闊了亮了,還是一樣的上上下下,司機跟着他播的許冠傑字字跟着唱,唱得比原唱更大聲更入情:「我話之你(一九)九七,其實使乜驚到求神又拜佛(大喊十)」什麼歌?幾時?哥哥你穿一件廟街做的尖領花恤衫關刀領西裝喇叭褲皮帶大腰扣一雙紅色鬆榚鞋留一把獅子頭長髮?他唱Play That Funky Music, white boy, 哥哥你撈偏?你跳舞喝酒唱K?你一定不會揸小巴,一九九七年六月三十日晚沒有發生的事情,哥哥,拖了二十二年,很長。

他停在碼頭巴士站旁邊,沒警察就沒禁區,他說,還沒有車,你等一等,坐99號,你可以回到家。我說,你唱得很好。

他唱了一個不值得懷念並且因此有今天的時代。

或人或鬼

我們也曾迷惘、憤怒、毀掉。如果不能毀掉世界。

我一直以為他叫做Bill Reid。我姊是Mrs Reid,叫他阿標。

後來才知,Bill是William的小稱。查看香港一個Gwulo: Old Hong Kong的網站,沒有找到他的名字與官階。我父說是警司。我記得他住公主道,房子可以望到九龍醫院的一條旋轉樓梯。一九七四年香港廉政公署成立,他離開了警隊。當然我姊沒有說原因。

當年離開警隊,大都涉及貪污。

他沒有打過我姊姊,也很錫我。我少年失學,他教我:接受你不可以改變的,改變你能夠改變的。

他給我一份工作,在他的辦公室學打字,每月三百元,即什麼也不用做,但他不想給我錢。

他廣東話與粗口都很流利。

他回到英國後我探過他一次。他已經跟我姊離婚。他來往的都是香港的風塵女子。他開一個煙草報紙檔,叼着一支煙,我跟他說,嗨,他說,你來了。

我父也是警察。記得一件事,他問我姊拿三百元,我姊說沒有,他拿刀子來斬我姊。當然沒有報警,他就是警。當年他已經離開警隊,職位不高,警署警長,黃沙展。

這是我所知道的警暴。當然會更多,但不是寫自傳。

為什麼你們以為警察是好人。蒙面或扯開面罩人述說警暴時。

正如我時常說,痛苦或感到受凌辱是主觀的,無人可異議或多語。但暴力,相對,與知與曾知有關。

噢,還有,我姊常說,阿標好醒目,他中學都未讀完,來香港當兵,做警察。

所以聽到「有個警察毅進仔,毅進仔,毅進仔」,果真是兒歌。

死鬼阿標聽到了,會怎麼樣?Those Yellow Objects, who f-king cares?

他死前我姊去看他。他很有禮的,在病牀坐起來。

反對警暴,掛着的直幡是:改變命運,Now or Never.

我姊常說,阿標是世界仔。他的原句是:Change what you can change, accept what you cannot change.當年我十五歲,聽了以後,十分生氣。

現在我說,能夠改變的,或,改變了的,就不是命運。

文、圖//黃碧雲

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao