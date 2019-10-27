如果沒有免於恐懼的自由，就習慣恐懼。

也是自由的一種吧。有乜好驚。

與其說平靜，不如說說興風作浪的無日無之。什麼與什麼的你先係我唔係的「政治操作」，加泰人撐定唔撐的舉棋不定（一定要讀今期「左中右達人」區龍宇老師教你點樣諗），還有幾成流行語的「殺君馬者道旁兒」——留意今期安徒寫蔡元培校長講「道旁兒」的正解，似乎不少人搞錯了重點，而新版磨心校長段崇智這一幕「道旁兒」，寫到尾末安徒慨嘆，看呀，五四都過了一百年了，我們是什麼鬼荒誕乖張年代？

官員竟以為他也可以斥責一聲，風和浪就會平靜……

編者話//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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