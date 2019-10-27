【明報專訊】反修例引發的「完美風暴」至今五個月，作為「肇因」的殺人案嫌疑犯陳同佳日前獲釋，變身「自由人」，幾時赴台歸案暫時懸置。港鐵仍然每晚提早終止服務，運房局長陳帆昨日開出條件，如果今明兩個周日都平平靜靜，港鐵應該可以回復如常。至於先前幾多個不平靜的夜晚，當人潮散去，街上剩下趁火抬價的的士小巴，還有不知道開往哪裏的大巴，在路上的還有作家黃碧雲。昨早她傳來攙雜個人與歷史記憶的現場記述文章，「且記二○一九年，之夏之秋，鬼城《香記夢華錄》」，文題為「無間地獄；暗黑天堂」，聽上去勾引不到半點平靜的遐想，文中且有如下句子：
如果沒有免於恐懼的自由，就習慣恐懼。
也是自由的一種吧。有乜好驚。
與其說平靜，不如說說興風作浪的無日無之。什麼與什麼的你先係我唔係的「政治操作」，加泰人撐定唔撐的舉棋不定（一定要讀今期「左中右達人」區龍宇老師教你點樣諗），還有幾成流行語的「殺君馬者道旁兒」——留意今期安徒寫蔡元培校長講「道旁兒」的正解，似乎不少人搞錯了重點，而新版磨心校長段崇智這一幕「道旁兒」，寫到尾末安徒慨嘆，看呀，五四都過了一百年了，我們是什麼鬼荒誕乖張年代？
官員竟以為他也可以斥責一聲，風和浪就會平靜……