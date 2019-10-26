自製霓虹燈書燈 照亮黑暗

冷光線扮霓虹招牌 添舊香港情懷

不少人都喜歡做手作仔，發揮創意之餘也可乘機減減壓。今次我們介紹的DIY「霓虹燈」，就正正可以將你喜歡的卡通又或者自己創作的圖案，製作成獨一無二的霓虹燈招牌。

冷光線粗硬 需花力氣扭

Myosotis Flower工作室的負責人兼導師Katie表示，工作室裏的「霓虹燈」是由冷光線模仿出來的效果，這些扭出來的簡易霓虹燈，跟街上的霓虹燈光管招牌當然不一樣，不過製成品又的確似模似樣，放在家裏更能添上一份香港情懷。她表示，學員只要約3個小時便製作完成，過程並不困難，但需要花一點耐心及力氣——製作霓虹燈的主要材料冷光線，由於有一定的粗度及較硬身，因此需要用工具鉗用力扭，才能夠屈曲燈線扭出所需圖案，女生製作時可能會有少許困難。

冷光線有多種顏色選擇，如紅色、藍色、白色、綠色等。要注意一條冷光線包含鐵線及光線兩部分，扭圖案時切記要將鐵線位收向下，光線位朝上，否則圖案就不能顯示出來。

多色選擇 扭擰有竅門

工作室自2017年開業以來，一直主打製作乾花的課程，直至最近轉以製作霓虹燈為主打後，吸引了大量年輕客人，甚至有公司預約做團隊培訓（Team Building）活動，亦有情侶、好友預約一起到來，齊齊「扭燈」。Katie說工作室的名字是花朵「毋忘我」的英文名稱，寓意永恒的回憶，她希望客人帶走的不止是一件製成品，而是一段美好的回憶。

■Myosotis Flower霓虹燈工作坊

收費：單色輕便款 每位$299

雙色畫板款 每位$438

雙色亞加力膠板款 每位$478

地址：觀塘成業街16號 怡生工業中心B座1樓B27室（需預約）

facebook：Myosotis flower

Instagram：myosotis.flower

■材料：

冷燈線、白紙、鉛筆、魚絲、膠紙、剪刀及工具鉗

■步驟：

1：先選擇圖案，描繪在白紙上，製作圖樣。

2：量度所需的燈線長度，並預先模擬扭燈線的過程（圖A）。若真正動手時扭錯燈線，將難以復原。

3：按照圖樣，用工具鉗將冷光線扭曲成圖案，再以膠紙固定在圖樣上，避免走位（圖B）。一條冷光線包含鐵線及光線兩部分，扭圖案時應同時將鐵線位收向下，令光線位朝上。此步驟需要關上環境燈並亮起冷光線來製作，以便分辨鐵線位及光線位。

4：扭好圖案後，導師會用熱熔槍吹融貼在圖樣上用作固定的膠紙，並取出成品。最後以魚絲將成品綁在亞加力膠板上（圖C）。

完成：冷光線製成品與傳統霓虹招牌十分相似，在漆黑環境搶盡風頭。

文：盧靖賢

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com