青海玉樹瑪尼石堆 25億石塊承載祈願

在青藏高原，每逢祈福、節慶、人生大事或遇上煩惱，藏人均會投放瑪尼石。

瑪尼石堆藏語為「多崩」，意思即是「10萬經石」，是後天人為的神聖場所。自古以來，在藏人文化中，石頭具備守護作用，因石頭可用作修建房子、寺廟及墓地，石頭愈多，意味建築物愈穩固，人們才得以過安穩生活。當佛教傳入西藏後，藏人便對度化眾生的菩薩產生敬仰之心，菩薩及石頭均可帶來福澤及安穩，於是他們將兩者結合在一起，相信在石上刻鑿經文或佛像，即可增強石頭靈性，除可加持眾生往生淨土，還可保佑人民生活順遂，心想事成。

石頭刻鑿六字真言

瑪尼石最常刻有梵文佛經中的六字真言「唵嘛呢叭咪吽（譯音：Om Ma Ni Baid Me Hum」，又名六字大明陀羅尼及觀世音菩薩心咒。按照梵文字面解釋，「嘛呢」意為珍寶，「叭咪」意為蓮花，而前置詞「嗡」和後置詞「吽」是代表神聖的感歎語，六字真言意即「持有珍寶蓮花者」，全句意思即是「向持有珍寶蓮花的聖者敬禮祈請，摧破煩惱」。

在青藏高原遊覽石堆景點，遊客若想仿效藏人投石祈福，可向景區旁的商攤購買瑪尼石，再於石區內投放。擺放瑪尼石時，很難避免要踏上石堆，導遊提醒，此時要唸「嗡阿吽」，譯音Ong A Hum，意思是抱歉，是向神明及其他擺放瑪尼石祈福的人表達歉意。另外，切勿隨意拿走石區內的瑪尼石，拿走即是毁滅他人的福德，藏人相信這種行為會為自己帶來噩運。

300年歷史 積存逾25億石塊

提到青藏高原最具代表性的瑪尼石堆，必然是位於青海玉樹的新寨瑪尼堆。石堆位於海拔約3800米的高原之上，始建於1715年，由藏傳佛教薩迦派、結古寺第一世嘉那多德桑秋帕旺活佛創建（簡稱嘉那活佛），因此又稱為「嘉那瑪尼石城」。由玉樹的結古鎮駕車前往，約半小時即可抵達石城，一下車，氣勢磅礴的瑪尼石堆即呈現眼前。據導遊說，石堆經過歷代僧侶及信徒不停的鑿經堆石，300多年以來，已積存超過25億塊瑪尼石，更以每年30萬塊的速度遞增，規模為全球之最。走進瑪尼石堆，儼如步入一個永無盡頭的石頭圖書館，石堆範圍東西約長240米、南北寬約70米，石壁牆最高的地方有6米。此外，石頭大小不一，沒有規律形狀，有的大如門框，有的小如雞蛋，上面均刻着佛像或經文，色彩繽紛，精湛的技藝令人驚歎。

佛堂拜會瑪尼石「始祖」

在新寨瑪尼堆，除了宏偉的瑪尼石堆，還有一座大轉經堂、一座佛堂、10個大轉經筒、300多個小轉經筒，以及10多座佛塔，慢慢走一圈，幾乎要花上半天時間。其中，必去的景點就是佛堂，因那兒供奉着第一世嘉那活佛的塑像和一塊天然自顯的瑪尼石。據有關史料記載，相傳嘉那活佛在修行期間來到新寨村，他在那兒發現了一塊黑色石頭，石身擁有呈六字真言形態的天然裂痕。嘉那活佛頓時深受感動，認為此石是上天賜下的恩德，於是在這兒堆起瑪尼石祈福，同僧俗群眾一起刻鑿瑪尼石度過了一生。後來，當地藏民也仿效活佛堆石，漸漸地，形成現時雄偉的新寨瑪尼堆。

◆遊古寺 賞日落美景

除了創建新寨瑪尼堆，嘉那活佛多才多藝，亦精於建築設計，他曾聯同「薩邊寺」大堪布巴德秋君，一同設計玉樹最大的寺院「結古寺」中的主體建築「都文桑舟嘉措」主殿，殿堂雍容華貴，供釋迦牟尼佛、蓮花生大士、吉祥天女、寶帳怙主、旃檀木雕度母和西藏薩迦五祖等3400尊佛像。另外，寺院依山而建，一格格的僧舍遠望看似多層繽紛的樓閣聳立，令人目不暇給。雖然寺院在2010年的玉樹大地震破損嚴重，但經過重建及維修，現時大部分設施已回復昔日模樣。

如想鳥瞰結古鎮全景及欣賞日落，大家可再到距離結古寺約10分鐘車程的當代山觀景台，那裏可以看到對面山坡上的六字真言，以及山下密密麻麻的藏式建築，感覺份外寫意。

● 旅遊錦囊

簽證：回鄉證

交通：乘中國東方航空由香港去西安，再於西安轉機前往玉樹，來回經濟客位，連稅約由4175港元起，查詢：www.airchina.hk

匯率：100港元約兌91人民幣

旅行團：遊牧行9天團每位18,000港元起，不包機票，查詢：nomadicstory.net

文： Echo Cheung

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com