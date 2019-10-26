青芒軟殼蟹沙律 酸甜「泰」開胃

泰籍老闆娘Arata Daley移居香港10多年，早年在其網店主售澳洲及歐美高級食材，後來開設實體雜貨店兼扒房Feather & Bone，跑馬地、西營盤等地均有分店。今次在她的新餐廳Ruam（泰文，意即相聚），就主打家庭式泰國美食，口味及賣相偏向傳統，加上不少香口惹味的小食及串燒，最適合一大班人開心share。

食材泰國入口 香蕉花沙律本地少見

新鮮食材是餸菜美味的先決條件。餐廳有不少香料及蔬食都是由泰國入口，幾乎每日都有來自泰國的食材，例如新鮮薑黃、泰式人參（Fingerroot）、迷你紫茄、泰國青檸、南薑等。而這裏的沙律口味偏向傳統，例如以新鮮泰國青芒果製作的軟殼蟹青芒果沙律，又或是蝦乾青木瓜沙律，甚至是本地較少見的香蕉花沙律，其酸甜口感都令人胃口大開。

荔枝紅咖喱脆皮鴨 試油封鴨煮法

餐廳由Mick Bolam掌勺，他自小在澳洲長大，亦曾旅居法國。在Ruam製作泰菜時，嘗試以法式烹調技巧增添風味，例如荔枝脆皮鴨紅咖喱，Mick就以法式油封鴨的方式處理鴨腿，再與紅咖喱一起烹調。加入了香蕉椒（banana pepper）的紅咖喱帶微辣，香甜的荔枝肉正好平衡甜香與辣味。

Mick說：「在酸與甜之中取得平衡，正是泰國菜的精妙之處。」而店內自製的泰式炒河醬汁，就努力平衡各式香料味道，加上花生碎後特別香口。除了傳統風味的泰式船河，店內尚有各式麵食，例如Pad thai等，用料新鮮。為了保持新鮮感，餐牌每半個月會轉換一次。

Ruam

地址：灣仔莊士敦道60號 J Senses 1樓9號舖

查詢：3160 8535