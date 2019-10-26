戲迷之家：Soundbar選購攻略（1） 聽歌睇戲 音效要求大不同

Soundbar可分為兩大類，第一種針對家庭影院，內置環繞聲解碼系統，大部分的Soundbar用家都選擇此種產品為主；另一種則主力聽歌，通常由串流音響品牌生產，賣點是安裝及使用相對簡單，價錢亦比較便宜。雖然它們也可以接駁電視一起使用，但功能不及第一種Soundbar齊備，HDMI輸入頂多只有1個，甚至沒有，亦不內置環繞聲解碼，因此多訊源的朋友使用上會有點不便。

主力聽歌 簡單便宜功能少

用於聽音樂的Soundbar，由於在設計上並不預期接駁太多訊源，因此使用時必須依靠電視機作為輸入選擇。舉個例子：如果你有很多不同HDMI訊源，但Soundbar上只有一個輸入，因此不同訊源要先接駁到電視機，再由電視機接駁至Soundbar上，並在電視上選擇訊源。

當Soundbar接收到信號時，便會作立體聲播放，但不會提供ATMOS、DTS:X等特別效果，一般只有兩聲道音效。

針對家庭影院 HDMI輸入最少3組

至於用於家庭影院的Soundbar，簡單理解就是把環繞聲擴音和喇叭放在一起，使用時將不同的訊源接駁到Soundbar，便可由Soundbar選擇輸入及環繞聲訊解碼。由於大部分人買Soundbar都是解決看電影的音效問題，因此這類Soundbar才是主流。選購時有什麼要注意呢？首先是HDMI的輸入數量，一般來說這類產品大多會提供3組輸入，因此購買前要了解是否足夠。另外，Soundbar必須設有光纖、同軸及RCA模擬等輸入，雖然這些輸入方式近年已較少人使用，但對於還有舊器材的朋友，沒有這些輸入會十分不便。

文：李柏權（亞洲高清協會會長）